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В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных
В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных
Арестованы пятеро фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях в Казахстане. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T15:53
2026-10-05T15:56
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Арестованы пятеро фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях в Казахстане. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева по итогам совещания с членами Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Миниобороны республики, организованной после гибели военных во время учений в Каспийском море.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения".При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих. Выявлены также недостатки в сфере воинской дисциплины, установлены отдельные факты неуставных отношений и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела.Всего по итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.Токаев 27 сентября освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, который с января 2024 года командовал Силами специальных операций ВС Казахстана. Позже президент Казахстана освободил от должностей еще трех руководителей министерства обороны республики, кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После гибели военных на учениях в Казахстане еще три чиновника минобороны отправлены в отставкуВ Казахстане найдены тела всех погибших военных во время ученийДевять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
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казахстан, учения, происшествия, арест, новости
В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных

В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях

15:53 05.10.2026 (обновлено: 15:56 05.10.2026)
 
© Radosław Drożdżewski/wikimedia.orgФлаг Казахстана
Флаг Казахстана
© Radosław Drożdżewski/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Арестованы пятеро фигурантов дела о гибели 14 военных на учениях в Казахстане. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева по итогам совещания с членами Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Миниобороны республики, организованной после гибели военных во время учений в Каспийском море.
24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения".
"По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования", – сказано в сообщении.
При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих. Выявлены также недостатки в сфере воинской дисциплины, установлены отдельные факты неуставных отношений и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела.
Всего по итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.
"Касым-Жомарт Токаев поручил Комиссии совместно с новым руководством Министерства обороны выработать конкретные предложения по устранению выявленных недостатков. Результаты проверки должны быть учтены при подготовке Плана реформы Вооруженных сил. Особое внимание было обращено на необходимость формирования армии нового образца, способной эффективно отвечать на современные вызовы и угрозы", – отмечается в сообщении.
Токаев 27 сентября освободил Даурена Косанова от должности министра обороны и назначил на этот пост Айдоса Мырзахметова, который с января 2024 года командовал Силами специальных операций ВС Казахстана. Позже президент Казахстана освободил от должностей еще трех руководителей министерства обороны республики, кадровые перестановки продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспия.
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