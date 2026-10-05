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В двух регионах России агенты Киева готовили теракты - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В двух регионах России агенты Киева готовили теракты
В двух регионах России агенты Киева готовили теракты - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В двух регионах России агенты Киева готовили теракты
ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). У одного из... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:12
2026-10-05T10:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). У одного из задержанных изъята бомба, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Пермском крае и Белгородской области задержаны двое граждан РФ, 2006 и 2002 года рождения, действовавших в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемые по заданию украинских кураторов в городах Перми и Старом Осколе (Белгородская область) собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. Координация их преступной деятельности велась через мессенджер Telegram.Вместе с тем, агенту противника, действовавшему на территории Пермского края, за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене.Ранее трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныСледил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведкиГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина, новости, россия
В двух регионах России агенты Киева готовили теракты

В Перми и Белгородской агенты Киева готовили теракты на объектах обороны и ТЭК

10:12 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). У одного из задержанных изъята бомба, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Пермском крае и Белгородской области задержаны двое граждан РФ, 2006 и 2002 года рождения, действовавших в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые по заданию украинских кураторов в городах Перми и Старом Осколе (Белгородская область) собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. Координация их преступной деятельности велась через мессенджер Telegram.
"У задержанного в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также установлено, что он неоднократно привлекался спецслужбами Украины в качестве курьера, которому обманутые мошенническими колл-центрами граждане России передавали свои денежные средства", - отметили в ФСБ.
Вместе с тем, агенту противника, действовавшему на территории Пермского края, за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене.
Ранее трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактУкраинаНовостиРоссия
 
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