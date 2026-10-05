https://crimea.ria.ru/20261005/v-dvukh-regionakh-rossii-agenty-kieva-gotovili-terakty-1159951646.html

В двух регионах России агенты Киева готовили теракты

В двух регионах России агенты Киева готовили теракты - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В двух регионах России агенты Киева готовили теракты

ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). У одного из... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T10:12

2026-10-05T10:12

2026-10-05T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

украина

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). У одного из задержанных изъята бомба, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Пермском крае и Белгородской области задержаны двое граждан РФ, 2006 и 2002 года рождения, действовавших в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемые по заданию украинских кураторов в городах Перми и Старом Осколе (Белгородская область) собирали сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов. Координация их преступной деятельности велась через мессенджер Telegram.Вместе с тем, агенту противника, действовавшему на территории Пермского края, за сотрудничество с украинскими спецслужбами было обещано крупное денежное вознаграждение и выезд в Евросоюз.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о госизмене.Ранее трое крымчан, завербованные украинской военной разведкой через сайт знакомств, задержаны за передачу Киеву сведений об объектах Вооруженных сил России и нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныСледил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведкиГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ

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россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, украина, новости, россия