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У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав - РИА Новости Крым, 05.10.2026
У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
В России сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T06:46
2026-10-05T06:46
2026-10-05T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В России сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться. Об этом журналистам сообщил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.По его словам, это обосновывает необходимость вакцинироваться. Прежде всего привиться стоит наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.Иммунитет после вакцинации формируется не менее двух недель, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как протекает грипп после прививкиКому нельзя делать прививку от гриппаВакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппа
https://crimea.ria.ru/20261004/na-nosu-sezon-grippa-i-orvi---eksperty-rasskazali-o-merakh-profilaktiki-1159795742.html
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грипп, россия, здоровье, вакцинация, общество, здравоохранение в россии, новости
У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа - Минздрав