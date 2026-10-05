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Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму

Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму

В Крыму намерены создать сеть Центров медицины здорового долголетия. Для этого планируется трансформировать уже имеющиеся Центры здоровья, которые организованы... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T20:11

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2026-10-05T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму намерены создать сеть Центров медицины здорового долголетия. Для этого планируется трансформировать уже имеющиеся Центры здоровья, которые организованы на базе 10 медицинских организаций Крыма. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.По ее словам, обратившийся в центр пациент проходит несколько этапов. Сначала определяется биологический возраст пациента, который отражает реальный износ систем организма. Второй этап назначается при выявлении отклонений в первичной диагностике. Он включает лабораторные исследования, итогом которых станет формирование "Паспорта здоровья" – плана трансформации образа жизни.Первый Центр медицины здорового долголетия открылся в Симферополе на базе поликлиники №2.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране создаются Центры здорового долголетия, в которых граждане смогут пройти обследования и получить рекомендации врачей. В 2027 году такие центры будут работать во всех регионах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 годаСтарейшей жительнице России исполнился 121 годРоссийских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни

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