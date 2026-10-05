https://crimea.ria.ru/20261005/sumeli-sokhranit-luchshie-traditsii--putin-nagradil-uchiteley-geroev-svo-1159968938.html

Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО

Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО

Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T18:00

2026-10-05T18:00

2026-10-05T18:00

владимир путин (политик)

образование в россии

россия

день учителя

учитель

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159969064_152:0:2788:1483_1920x0_80_0_0_ab3f868d444e8a172df944b02454707a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии награждения учителей и наставников героев СВО.Он подчеркнул, что в спецоперации в основном участвуют достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России и это говорит о том, что преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы удалось сохранить.При этом участники специальной военной операции со своей страны также продолжают эту миссию, становятся наставниками школьников и молодежи. Он также отметил, что в Госдуму пришла большая когорта бойцов СВО, для них организуют отдельные курсы подготовки.От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекПутин поддержал идею создания нейросети в образованииБез педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), образование в россии, россия, день учителя, учитель