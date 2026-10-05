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Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T18:00
2026-10-05T18:00
владимир путин (политик)
образование в россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии награждения учителей и наставников героев СВО.Он подчеркнул, что в спецоперации в основном участвуют достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России и это говорит о том, что преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы удалось сохранить.При этом участники специальной военной операции со своей страны также продолжают эту миссию, становятся наставниками школьников и молодежи. Он также отметил, что в Госдуму пришла большая когорта бойцов СВО, для них организуют отдельные курсы подготовки.От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекПутин поддержал идею создания нейросети в образованииБез педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), образование в россии, россия, день учителя, учитель
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО

Россия гордится героями СВО и благодарит их учителей и наставников – Путин

18:00 05.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии награждения учителей и наставников героев СВО.
"Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. Вместе с вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто сейчас отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны", – обратился президент к педагогам и наставникам.
Он подчеркнул, что в спецоперации в основном участвуют достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России и это говорит о том, что преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы удалось сохранить.
"И огромная заслуга в этом принадлежит вам, всем учителям России. Людям, которые воспринимают свою профессию как призвание, отдают свои силы, энергию, знания и любовь ради будущего страны. Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность", – заявил российский лидер.
При этом участники специальной военной операции со своей страны также продолжают эту миссию, становятся наставниками школьников и молодежи. Он также отметил, что в Госдуму пришла большая когорта бойцов СВО, для них организуют отдельные курсы подготовки.
От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
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