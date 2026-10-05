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Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T18:00
2026-10-05T18:00
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владимир путин (политик)
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии награждения учителей и наставников героев СВО.Он подчеркнул, что в спецоперации в основном участвуют достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России и это говорит о том, что преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы удалось сохранить.При этом участники специальной военной операции со своей страны также продолжают эту миссию, становятся наставниками школьников и молодежи. Он также отметил, что в Госдуму пришла большая когорта бойцов СВО, для них организуют отдельные курсы подготовки.От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекПутин поддержал идею создания нейросети в образованииБез педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
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владимир путин (политик), образование в россии, россия, день учителя, учитель
Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
Россия гордится героями СВО и благодарит их учителей и наставников – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия гордится героями спецоперации и благодарит их учителей и наставников, которые сумели сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии награждения учителей и наставников героев СВО.
"Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. Вместе с вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто сейчас отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны", – обратился президент к педагогам и наставникам.
Он подчеркнул, что в спецоперации в основном участвуют достаточно молодые люди, те, кто родился и вырос уже в современной России и это говорит о том, что преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы удалось сохранить.
"И огромная заслуга в этом принадлежит вам, всем учителям России. Людям, которые воспринимают свою профессию как призвание, отдают свои силы, энергию, знания и любовь ради будущего страны. Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность", – заявил российский лидер.
При этом участники специальной военной операции со своей страны также продолжают эту миссию, становятся наставниками школьников и молодежи. Он также отметил, что в Госдуму пришла большая когорта бойцов СВО, для них организуют отдельные курсы подготовки.
От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века
, сказал президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
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