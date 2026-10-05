https://crimea.ria.ru/20261005/splanirovannyy-risk-chto-stoit-za-vizitom-mertsa-na-ukrainu-1159968483.html

Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину

Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев и его обращение оттуда к президенту РФ Владимиру Путину с утверждением о готовности обсуждать мир с РФ имеет цель... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T19:03

2026-10-05T19:03

2026-10-05T19:03

игорь шатров

мнения

фридрих мерц

россия

германия

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев и его обращение оттуда к президенту РФ Владимиру Путину с утверждением о готовности обсуждать мир с РФ имеет цель заболтать Россию, но не добиться мира. Тем не менее, это можно назвать значимым поступком, с которым Берлин приобретает роль "полезного противника". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Канцлер Германии Фридрих Мерц в сопровождении экономической делегации во главе с министром экономики ФРГ Катариной Райхе прибыл в Киев с необъявленным однодневным визитом в воскресенье, 4 октября. Оттуда Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину, отметив, что Берлин готов обсуждать с РФ пути завершения конфликта на Украине, но только после того, как "замолчит оружие".По словам Шатрова, недавняя победа правой партии "Альтернатива для Германии" в восточных землях ФРГ стала очень серьезным сигналом для страны и прежде всего для возглавляемого Мерцом правительства. Так что поездку на Украину он предпринял прежде всего для себя, то есть для поддержания своего имиджа и сохранения поста канцлера, считает эксперт.С другой стороны, не каждый рискнет прибыть в Киев, когда по нему с каждым днем наращивают удары ВС РФ. А значит, своим визитом Мерц хотел продемонстрировать определенную решимость, которая, однако, на этот раз не имела яркого антироссийского посыла, добавил эксперт. "Не утверждаю, но предполагаю, что на риск он был готов пойти, но на спланированный", – сказал эксперт.Мерц хотел преподнести всем свой визит как смелый поступок, а для Москвы быть убедительным в стремлении показать России, что Германия занимает трезвую позицию по Украине, считает Шатров."И пускай эта трезвая позиция пока только разговор о переговорах, а не о поражении Украины и подписании капитуляции. Но, он (Мерц – ред.) хочет сказать, что это шаг очень серьезный. Поэтому, вполне возможно, это начало движения в сторону переговоров со стороны Европы", – выразил мнение собеседник.Это не значит, однако, что Европа уже сегодня готова полностью отказаться от идеи "победить" Россию, но она понимает, что делать это так, как она пытается сейчас, бессмысленно, добавил спикер.Накануне, 4 октября, Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ в ответ на поражение объектов ВПК Украины в Киеве и других областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для ЗападаУкраина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООНСША пригласили Путина на саммит G20

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, фридрих мерц, россия, германия, политика, украина