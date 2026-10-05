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Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина
Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина
В Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики идут ожесточенные встречные бои, российские войска отражают атаки украинских боевиков. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T11:08
2026-10-05T11:08
новости сво
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики идут ожесточенные встречные бои, российские войска отражают атаки украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".По словам главы ДНР, противник ранее громогласно заявил, что у них в Красном Лимане "много успехов". Теперь ВСУ пытаются эти "успехи" продемонстрировать, но встречают позиции российских бойцов.Пушилин добавил, что за прошедшую неделю подразделения российских войск освободили ряд населенных пунктов, в том числе Нововодяное и Веселое Поле на красноармейско-добропольском направлении. Контроль над ними позволяет группировке войск "Центр" формировать более глубокий охват Доброполья с северной стороны.Группировки "Запад" и "Юг" в свою очередь ведут слаженную работу, продвигаясь непосредственно к Славянско-Краматорской агломерации, которая, по словам главы ДНР, "вероятно, станет последней в освобождении всей территории республики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
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новости сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина

В Красном Лимане идут ожесточенные встречные бои - Пушилин

11:08 05.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики идут ожесточенные встречные бои, российские войска отражают атаки украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".

"В Красном Лимане, его окрестностях идут ожесточенные встречные бои. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований. Украинские формирования здесь укрепленные. Пока что мы видим еще переброску, и противник прямо цепляется зубами", – приводит РИА Новости слова Пушилина.

По словам главы ДНР, противник ранее громогласно заявил, что у них в Красном Лимане "много успехов". Теперь ВСУ пытаются эти "успехи" продемонстрировать, но встречают позиции российских бойцов.
Пушилин добавил, что за прошедшую неделю подразделения российских войск освободили ряд населенных пунктов, в том числе Нововодяное и Веселое Поле на красноармейско-добропольском направлении. Контроль над ними позволяет группировке войск "Центр" формировать более глубокий охват Доброполья с северной стороны.
Группировки "Запад" и "Юг" в свою очередь ведут слаженную работу, продвигаясь непосредственно к Славянско-Краматорской агломерации, которая, по словам главы ДНР, "вероятно, станет последней в освобождении всей территории республики".
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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