https://crimea.ria.ru/20261005/situatsiya-v-krasnom-limane-segodnya--zayavlenie-pushilina-1159952575.html

Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина

Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина

В Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики идут ожесточенные встречные бои, российские войска отражают атаки украинских боевиков. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T11:08

2026-10-05T11:08

2026-10-05T11:08

новости сво

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Красном Лимане на севере Донецкой Народной Республики идут ожесточенные встречные бои, российские войска отражают атаки украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".По словам главы ДНР, противник ранее громогласно заявил, что у них в Красном Лимане "много успехов". Теперь ВСУ пытаются эти "успехи" продемонстрировать, но встречают позиции российских бойцов.Пушилин добавил, что за прошедшую неделю подразделения российских войск освободили ряд населенных пунктов, в том числе Нововодяное и Веселое Поле на красноармейско-добропольском направлении. Контроль над ними позволяет группировке войск "Центр" формировать более глубокий охват Доброполья с северной стороны.Группировки "Запад" и "Юг" в свою очередь ведут слаженную работу, продвигаясь непосредственно к Славянско-Краматорской агломерации, которая, по словам главы ДНР, "вероятно, станет последней в освобождении всей территории республики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии