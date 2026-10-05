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Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон
Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон
В очереди на Крымском мосту по двум его сторонам находятся 250 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T15:15
2026-10-05T15:15
2026-10-05T15:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по двум его сторонам находятся 250 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны. По данным на 10:00, образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 автомобилей. К 13:00 на мосту на выезде с полуострова находились 120 машин.В очереди со стороны Керчи своей очереди ожидают 90 автомобилей. Время ожидания около часа.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас – очередь с двух сторон достигла 250 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по двум его сторонам находятся 250 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны. По данным на 10:00, образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 автомобилей. К 13:00 на мосту на выезде с полуострова находились 120 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов понедельника.
В очереди со стороны Керчи своей очереди ожидают 90 автомобилей. Время ожидания около часа.
На днях были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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