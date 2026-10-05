https://crimea.ria.ru/20261005/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas--ochered-rastet-s-dvukh-storon-1159961993.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон

Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон

В очереди на Крымском мосту по двум его сторонам находятся 250 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T15:15

2026-10-05T15:15

2026-10-05T15:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по двум его сторонам находятся 250 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны. По данным на 10:00, образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 автомобилей. К 13:00 на мосту на выезде с полуострова находились 120 машин.В очереди со стороны Керчи своей очереди ожидают 90 автомобилей. Время ожидания около часа.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

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тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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