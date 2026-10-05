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Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ

Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T11:49

2026-10-05T11:49

2026-10-05T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.С помощью БПЛА была вскрыта система обороны и замаскированные огневые точки противника. После предварительной работы артиллерии и ударных дронов штурмовые группы с разных направлений подошли вплотную к позициям противника. В завязавшейся ближнем бою солдаты ВСУ были уничтожены.Отмечается, что противник не ожидал решительных действий штурмовиков на данном участке и был застигнут врасплох, что позволило штурмовым подразделениям молниеносно и без потерь выполнить боевую задачу.В течение суток враг неоднократно пытался выдавить штурмовиков с помощью БПЛА. Расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на занятом рубеже, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.Как отметил стрелок-санитар с позывным "Черный", помогали зачистить опорный пункт штурмовикам артиллеристы и подразделения беспилотных систем."Врага на фронте давим. ВСУ чувствуют себя сейчас довольно "грустно". Каждый день проходим по "полочкам". У нас слаженная работа, не только одного подразделения, но и все остальных", - сказал "Черный".Ранее на Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и дронами, а также разбили склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской областиРоссийские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на ХарьковщинеВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

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видео, новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область, видео