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Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ
Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T11:49
2026-10-05T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.С помощью БПЛА была вскрыта система обороны и замаскированные огневые точки противника. После предварительной работы артиллерии и ударных дронов штурмовые группы с разных направлений подошли вплотную к позициям противника. В завязавшейся ближнем бою солдаты ВСУ были уничтожены.Отмечается, что противник не ожидал решительных действий штурмовиков на данном участке и был застигнут врасплох, что позволило штурмовым подразделениям молниеносно и без потерь выполнить боевую задачу.В течение суток враг неоднократно пытался выдавить штурмовиков с помощью БПЛА. Расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на занятом рубеже, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.Как отметил стрелок-санитар с позывным "Черный", помогали зачистить опорный пункт штурмовикам артиллеристы и подразделения беспилотных систем."Врага на фронте давим. ВСУ чувствуют себя сейчас довольно "грустно". Каждый день проходим по "полочкам". У нас слаженная работа, не только одного подразделения, но и все остальных", - сказал "Черный".Ранее на Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и дронами, а также разбили склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской областиРоссийские военные сжимают в кольцо окружения боевиков ВСУ на ХарьковщинеВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
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96
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видео, новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, запорожская область, видео
Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" зачистили важный опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении

11:49 05.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С помощью БПЛА была вскрыта система обороны и замаскированные огневые точки противника. После предварительной работы артиллерии и ударных дронов штурмовые группы с разных направлений подошли вплотную к позициям противника. В завязавшейся ближнем бою солдаты ВСУ были уничтожены.
"Таким образом, военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
Отмечается, что противник не ожидал решительных действий штурмовиков на данном участке и был застигнут врасплох, что позволило штурмовым подразделениям молниеносно и без потерь выполнить боевую задачу.
В течение суток враг неоднократно пытался выдавить штурмовиков с помощью БПЛА. Расчеты противодействия, заранее и грамотно выставленные на занятом рубеже, смогли успешно противодействовать атакам с воздуха.
Как отметил стрелок-санитар с позывным "Черный", помогали зачистить опорный пункт штурмовикам артиллеристы и подразделения беспилотных систем.
"Врага на фронте давим. ВСУ чувствуют себя сейчас довольно "грустно". Каждый день проходим по "полочкам". У нас слаженная работа, не только одного подразделения, но и все остальных", - сказал "Черный".
Ранее на Ореховском направлении расчеты 152-мм орудий "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с боеприпасами и дронами, а также разбили склад боеприпасов.
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