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Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
Утром в понедельник, 5 октября, семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T09:40
2026-10-05T09:40
2026-10-05T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 5 октября, семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", – говорится в сообщении.Уточняется, что подача электроэнергии ограничена в Белогорск, Чернополье, Вишенное, Вишневое, Белую скалу, Яблочное, Мироновку.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 тысяч жителей Донецка остались без светаЧасть Красногвардейского района Крыма осталась без светаКрым готов к отопительному сезону – власти
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РИА Новости Крым
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Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
Белогорск и еще шесть населенных пунктов района остались без света в понедельник