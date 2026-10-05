https://crimea.ria.ru/20261005/sem-naselennykh-punktov-belogorskogo-rayona-obestocheny-1159950720.html

Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены

Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены

Утром в понедельник, 5 октября, семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T09:40

2026-10-05T09:40

2026-10-05T09:40

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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крым

белогорский район

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 5 октября, семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", – говорится в сообщении.Уточняется, что подача электроэнергии ограничена в Белогорск, Чернополье, Вишенное, Вишневое, Белую скалу, Яблочное, Мироновку.Ранее сообщалось, что в понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 тысяч жителей Донецка остались без светаЧасть Красногвардейского района Крыма осталась без светаКрым готов к отопительному сезону – власти

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белогорский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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