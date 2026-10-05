https://crimea.ria.ru/20261005/rossiyskie-voennye-vybili-podstantsiyu-i-portovyy-punkt-na-ukraine-1159949553.html

Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине

Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине

Вооруженные силы России вечером в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T08:25

2026-10-05T08:25

2026-10-05T08:25

удары по украине

новости сво

украина

харьковская область

одесса

черное море

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/0d/1155961847_0:131:1257:838_1920x0_80_0_0_54769c521a7c5bb3a05c85a2ef1ec5b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вечером в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток.В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, и хранилища с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск. Также разбит сухогруз с военным имуществом."Кроме того, на переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", доставлявшему военные грузы", - добавили в Минобороны.Накануне днем российские военные нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море.В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20261002/rf-vazhno-polnostyu-presech-postavki-ukraine-oruzhiya-i-topliva-v-chernom-more---peskov-1159887106.html

украина

харьковская область

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, украина, харьковская область, одесса, черное море