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Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
Вооруженные силы России вечером в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:25
2026-10-05T08:25
2026-10-05T08:25
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вечером в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток.В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, и хранилища с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск. Также разбит сухогруз с военным имуществом."Кроме того, на переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", доставлявшему военные грузы", - добавили в Минобороны.Накануне днем российские военные нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море.В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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удары по украине, новости сво, украина, харьковская область, одесса, черное море
Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
ВС РФ ударили дронами по подстанции в Харьковской области и судам с военными грузами
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России вечером в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток.
В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, и хранилища с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск. Также разбит сухогруз с военным имуществом.
"Кроме того, на переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", доставлявшему военные грузы", - добавили в Минобороны.
Накануне днем российские военные нанесли удар
по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море.
В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары
по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
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