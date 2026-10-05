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Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы
Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы
Прогулочные аллеи со скамейками, спортплощадки, треки для велосипедистов, скейтеров и самокатчиков, игровые зоны для малышей. А еще амфитеатр с четырехъярусными РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:24
2026-10-05T14:24
новости крыма
евпатория
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Прогулочные аллеи со скамейками, спортплощадки, треки для велосипедистов, скейтеров и самокатчиков, игровые зоны для малышей. А еще амфитеатр с четырехъярусными сидениями и 10‑метровым экраном для просмотра фильмов на свежем воздухе. Все это совсем скоро появится в детском Мойнакском парке в Евпатории. Объект уже готов почти на 50 процентов.Из большой колонки звучат хиты 80-х, ритмичная музыка помогает рабочим трудиться энергичнее и с хорошим настроением. Там, где техника работает топорно, в ход идут лопаты.Рабочие бетонируют ригели стен спортивных площадок, обустраивают бордюры, дорожки из щебня, собирают малые архитектурные формы. Вовсю трещат сварочные аппараты, работа кипит.По его словам, сейчас на объекте трудится порядка 40 человек – это сварщики, бетонщики, плиточники. Также работают электрики – они занимаются установкой закладных под светильники, под фонари, сказал он. Строительство нового этапа благоустройства началось весной. И все панируется закончить в срок, людей для этого хватает, добавил Ботов.Главный акцент в проекте градостроители сделали на досуг молодежи и семей с детьми. В парке будет несколько основных функциональных зон. Самая яркая из них – это детская площадка.Все функциональные зоны новой части парка будут связаны между собой главной аллеей, проложенной вдоль сохранившихся рядов деревьев. При этом покрытие дорожек станет разнообразным – от резиновой крошки на спортивных площадках до проницаемых для воды дорожек из щебня в зеленых зонах. А еще в парке есть речка, вода в ней появится после дождей, но красивые аркообразные мостики уже сделаны.Как пояснили в администрации, часть детского Мойнакского парка уже была благоустроена несколькими годами ранее. Тогда отремонтировали аллею, примыкающую к парку. Здесь появился скейтпарк, детская игровая площадка и зоны тихого отдыха. Теперь вот идет реконструкция второй части парка."Детский Мойнакский парк долгое время был в запустении. Когда же здесь была обустроена детская игровая площадка, парк расцвел. Очень много детей приходило. И в администрации решили реконструировать и вторую часть, чтобы парк радовал и привлекал жителей, гостей города-курорта своим видом", – сказал журналистам начальник департамента городского хозяйства администрации Евпатории Олег Посидайло.Детский Мойнакский парк находится в западной части Евпатории на пересечении улицы Полупанова и проспекта Ленина, у берега живописного Мойнакского озера и рядом с федеральным Детским реабилитационным центром. Общая площадь благоустраиваемой территории – 4,5 га. Благоустройство территории Детского Мойнакского парка реализуется рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" – в 2025 году проект создания парка вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, евпатория, благоустройство, городская среда, парки крыма, видео
Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы

В Евпатории детский Мойнакский парк благоустроен почти на 50 процентов

14:24 05.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Прогулочные аллеи со скамейками, спортплощадки, треки для велосипедистов, скейтеров и самокатчиков, игровые зоны для малышей. А еще амфитеатр с четырехъярусными сидениями и 10‑метровым экраном для просмотра фильмов на свежем воздухе. Все это совсем скоро появится в детском Мойнакском парке в Евпатории. Объект уже готов почти на 50 процентов.
Из большой колонки звучат хиты 80-х, ритмичная музыка помогает рабочим трудиться энергичнее и с хорошим настроением. Там, где техника работает топорно, в ход идут лопаты.
"Здесь будут огромные детские качели, – объясняет корреспонденту РИА Новости Крым молодой мужчина, который при помощи шанцевого инструмента уже вырыл яму почти в половину своего роста. – Тут просто коммуникации, трактором никак не вырыть. Работаем вручную.
Рабочие бетонируют ригели стен спортивных площадок, обустраивают бордюры, дорожки из щебня, собирают малые архитектурные формы. Вовсю трещат сварочные аппараты, работа кипит.
"Коммуникации мы уже почти все проложили. Уже осваиваем бетонные работы, готовимся класть тротуарную плитку. Все работы, которые нужно было выполнить в теплое время года, уже выполнены. Дожди нам не помешают – мы уже сделали специальные шатры", – рассказывает журналистам прораб Сергей Ботов.
По его словам, сейчас на объекте трудится порядка 40 человек – это сварщики, бетонщики, плиточники. Также работают электрики – они занимаются установкой закладных под светильники, под фонари, сказал он. Строительство нового этапа благоустройства началось весной. И все панируется закончить в срок, людей для этого хватает, добавил Ботов.
Главный акцент в проекте градостроители сделали на досуг молодежи и семей с детьми. В парке будет несколько основных функциональных зон. Самая яркая из них – это детская площадка.
"Мы запроектировали достаточно любопытную детскую площадку, которая будет состоять из плоских стен, которые выполнены в виде образов различных животных или сказочных монстров, это уж как детская фантазия подскажет", – делится главный архитектор проекта Иван Ковалев.
Все функциональные зоны новой части парка будут связаны между собой главной аллеей, проложенной вдоль сохранившихся рядов деревьев. При этом покрытие дорожек станет разнообразным – от резиновой крошки на спортивных площадках до проницаемых для воды дорожек из щебня в зеленых зонах. А еще в парке есть речка, вода в ней появится после дождей, но красивые аркообразные мостики уже сделаны.
Как пояснили в администрации, часть детского Мойнакского парка уже была благоустроена несколькими годами ранее. Тогда отремонтировали аллею, примыкающую к парку. Здесь появился скейтпарк, детская игровая площадка и зоны тихого отдыха. Теперь вот идет реконструкция второй части парка.
"Детский Мойнакский парк долгое время был в запустении. Когда же здесь была обустроена детская игровая площадка, парк расцвел. Очень много детей приходило. И в администрации решили реконструировать и вторую часть, чтобы парк радовал и привлекал жителей, гостей города-курорта своим видом", – сказал журналистам начальник департамента городского хозяйства администрации Евпатории Олег Посидайло.
По его словам, проект победил в Всероссийском конкурсе. Из федерального бюджета на его реализацию выделено 108 миллионов рублей. Также задействованы денежные средства из бюджета Республики Крым и из городской казны. "В настоящий момент объект готов примерно на 50% – это все коммуникация и энергосистема данного парка", – пояснил спикер.
Детский Мойнакский парк находится в западной части Евпатории на пересечении улицы Полупанова и проспекта Ленина, у берега живописного Мойнакского озера и рядом с федеральным Детским реабилитационным центром. Общая площадь благоустраиваемой территории – 4,5 га. Благоустройство территории Детского Мойнакского парка реализуется рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" – в 2025 году проект создания парка вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
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