https://crimea.ria.ru/20261005/razvozhaev-predlozhil-zapustit-lgotnuyu-krymskuyu-ipoteku-1159969494.html

Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"

Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T18:22

2026-10-05T18:22

2026-10-05T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в понедельник в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.По мнению главы региона, новая мера позволит людям приобретать жилье, а строительным компаниям сохранить работу и не допустить остановки отрасли.Также глава Севастополя предлагает продлить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики до конца года и дать возможность погасить эту сумму равными долями в течение 12 месяцев.Кроме того, Развожаев считает необходимым дать регионам еще один инструмент для управления бюджетом: долгосрочные бюджетные кредиты хотя бы на пять лет под три процента. Это позволит оперативнее решать возникающие задачи и снизит необходимость пользоваться дорогими коммерческими кредитами.Михаил Развожаев напомнил, что в этом году для Севастополя приняты дополнительные меры поддержки туристической отрасли, бизнеса, предприятий в простое, рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия. Только на поддержку туриндустрии город получил 584,6 млн рублей. Этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей.Как сообщалось ранее, на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство расширило меры поддержки предпринимательстваКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, федеральный бюджет, совет федерации, жилье, ипотека