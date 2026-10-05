https://crimea.ria.ru/20261005/razvozhaev-predlozhil-zapustit-lgotnuyu-krymskuyu-ipoteku-1159969494.html
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T18:22
2026-10-05T18:22
2026-10-05T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в понедельник в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.По мнению главы региона, новая мера позволит людям приобретать жилье, а строительным компаниям сохранить работу и не допустить остановки отрасли.Также глава Севастополя предлагает продлить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики до конца года и дать возможность погасить эту сумму равными долями в течение 12 месяцев.Кроме того, Развожаев считает необходимым дать регионам еще один инструмент для управления бюджетом: долгосрочные бюджетные кредиты хотя бы на пять лет под три процента. Это позволит оперативнее решать возникающие задачи и снизит необходимость пользоваться дорогими коммерческими кредитами.Михаил Развожаев напомнил, что в этом году для Севастополя приняты дополнительные меры поддержки туристической отрасли, бизнеса, предприятий в простое, рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия. Только на поддержку туриндустрии город получил 584,6 млн рублей. Этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей.Как сообщалось ранее, на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство расширило меры поддержки предпринимательстваКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносам
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новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, федеральный бюджет, совет федерации, жилье, ипотека
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" по ставке 6%
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в понедельник в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
По мнению главы региона, новая мера позволит людям приобретать жилье, а строительным компаниям сохранить работу и не допустить остановки отрасли.
"Причем считаю важным, чтобы программа начала действовать в ближайшее время. С учетом того, что соответствующие документы уже готовятся, попросил министра финансов РФ Антона Германовича Силуанова запустить ее уже с 1 ноября. Для многих строительных предприятий именно последние месяцы этого года могут стать определяющими", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Также глава Севастополя предлагает продлить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей экономики до конца года и дать возможность погасить эту сумму равными долями в течение 12 месяцев.
Кроме того, Развожаев считает необходимым дать регионам еще один инструмент для управления бюджетом: долгосрочные бюджетные кредиты хотя бы на пять лет под три процента. Это позволит оперативнее решать возникающие задачи и снизит необходимость пользоваться дорогими коммерческими кредитами.
Михаил Развожаев напомнил, что в этом году для Севастополя приняты дополнительные меры поддержки туристической
отрасли, бизнеса
, предприятий в простое, рыбохозяйственного
комплекса, виноградарства
и виноделия. Только на поддержку туриндустрии город получил 584,6 млн рублей. Этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей.
"Со своей стороны мы также снижаем нагрузку на бизнес. Снизили ставки по УСН до 1% и 5%, уменьшили арендную плату за городскую землю и имущество, снизили плату за нестационарные торговые объекты", – подчеркнул губернатор.
Как сообщалось ранее, на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило
около 2,5 миллиардов рублей.
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