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ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России

343 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:43 05.10.2026 (обновлено: 20:50 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.
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