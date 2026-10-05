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ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
343 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день
20:43 05.10.2026 (обновлено: 20:50 05.10.2026)