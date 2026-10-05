https://crimea.ria.ru/20261005/pvo-likvidirovala-343-bespilotnika-vsu-nad-regionami-rossii-1159972433.html

ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России

ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 05.10.2026

ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России

В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T20:43

2026-10-05T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В течение дня понедельника, 5 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 343 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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