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Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T06:25
2026-10-05T06:25
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя педагогов с Днем учителя.Он отметил, что учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная и ответственная миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям а также умения раскрыть в каждом ребенке его способности и лучшие качества."Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни", - говорится в поздравлении.Российский лидер напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По словам президента, это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития.Путин пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким.Власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, пообещал президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), день учителя, учитель, праздники и памятные даты, образование в россии, новости
Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы

Путин поздравил педагогов России с Днем учителя

06:25 05.10.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя педагогов с Днем учителя.
Он отметил, что учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная и ответственная миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям а также умения раскрыть в каждом ребенке его способности и лучшие качества.
"Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни", - говорится в поздравлении.
Российский лидер напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По словам президента, это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития.
"Какие бы новые технологии ни приходили в школы, уверен, неизменным остается главное — личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела", — сказал глава государства.
Путин пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким.
Власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, пообещал президент.
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