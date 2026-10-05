https://crimea.ria.ru/20261005/putin-prizval-sberech-luchshie-traditsii-otechestvennoy-pedagogicheskoy-shkoly-1159947479.html

Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы

Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы

В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T06:25

2026-10-05T06:25

2026-10-05T06:25

владимир путин (политик)

день учителя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя педагогов с Днем учителя.Он отметил, что учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная и ответственная миссия, требующая мудрости, терпения и постоянного внимания к детям а также умения раскрыть в каждом ребенке его способности и лучшие качества."Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни", - говорится в поздравлении.Российский лидер напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус педагога. По словам президента, это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует ей необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития.Путин пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким.Власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников школы, колледжи, вузы и всю инфраструктуру образования, пообещал президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день учителя, учитель, праздники и памятные даты, образование в россии, новости