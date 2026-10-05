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Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
Путин поддержал идею создания нейросети в образовании - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что искусственный... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:00
2026-10-05T17:00
2026-10-05T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что искусственный интеллект (ИИ) не должен создавать условий, при которых качество образования будет ухудшаться. Об этом президент сказал в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Он привел данные исследования с участием нескольких стран, которые показали, что ученики, не использующие ИИ, демонстрируют лучшие результаты.Путин подчеркнул, ИИ нужно применять для облегчения работы учителей. В ходе образовательного процесса ИИ не должен создавать условий, при которых качество подготовки будет ухудшаться. Педагогу важно заинтересовать ученика, у него всегда должен быть стимул к знаниям.В целом же президент поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.Ранее Путин отметил, что современному миру еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. По его словам, эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекДостойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФУчитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
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новости, искусственный интеллект, образование в россии, владимир путин (политик), россия
Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
ИИ в образовании не должен создавать условий для снижения успеваемости – Путин
17:00 05.10.2026 (обновлено: 17:02 05.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в стране нейросети в сфере образования. При этом глава государства отметил, что искусственный интеллект (ИИ) не должен создавать условий, при которых качество образования будет ухудшаться. Об этом президент сказал в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
"Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы учащийся нажимал кнопочку для конкретного ответа, а сам не включал голову, то это приведет к неблагоприятному, опасному результату", – подчеркнул Путин.
Он привел данные исследования с участием нескольких стран, которые показали, что ученики, не использующие ИИ, демонстрируют лучшие результаты.
Путин подчеркнул, ИИ нужно применять для облегчения работы учителей. В ходе образовательного процесса ИИ не должен создавать условий, при которых качество подготовки будет ухудшаться. Педагогу важно заинтересовать ученика, у него всегда должен быть стимул к знаниям.
В целом же президент поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.
Ранее Путин отметил, что современному миру еще предстоит научиться жить и работать
с искусственным интеллектом. По его словам, эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение ИИ может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию.
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