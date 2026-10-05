https://crimea.ria.ru/20261005/putin-naznachil-upolnomochennogo-po-zaschite-prav-predprinimateley-1159967537.html
Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Российский лидер также учредил... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:08
2026-10-05T17:08
2026-10-05T17:11
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кадровые перестановки
владимир путин (политик)
предпринимательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Александра Шохина уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Российский лидер также учредил автономную организацию, которая будет помогать бизнес-омбудсмену в работе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, кадровые перестановки, владимир путин (политик), предпринимательство, бизнес
Материал дополняется
Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
Путин назначил Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей
17:08 05.10.2026 (обновлено: 17:11 05.10.2026)