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Правительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей
Правительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Правительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей
Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов. Об этом заявил министр финансов... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.По его словам, поддержать устойчивость региональных бюджетов, стимулировать их развитие является важнейшей федеральной задачей. Поэтому большая часть межбюджетных трансфертов – деньги на софинансирование госпрограмм развития, дающие рост в регионах.Министр финансов РФ также отметил, что в следующем году будет усилен выравнивающий эффект дотаций, а для субъектов "со сложными бюджетами" отдельно предусмотрены 100 миллиардов рублей.Также будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем развития, на эти цели будет выделено девять миллиардов рублей ежегодно.Ранее сообщалось, что бюджетный пакет также содержит законопроект об отсрочке для регионов возврата бюджетных кредитов, сроки которых приходятся на 2027-2029 годы. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 млрд бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублейНа поддержку российского бизнеса направят 3,5 млрд рублейКабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса
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россия, экономика, минфин россии, новости, господдержка
Правительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей
Проект бюджета России предусматривает ежегодно 1,6 трлн рублей на поддержку регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на слушаниях о параметрах проекта бюджета РФ в Совфеде.
По его словам, поддержать устойчивость региональных бюджетов, стимулировать их развитие является важнейшей федеральной задачей. Поэтому большая часть межбюджетных трансфертов – деньги на софинансирование госпрограмм развития, дающие рост в регионах.
"Более 42% всех межбюджетных трансфертов направлены на эти цели. Это порядка 1,6 триллиона рублей ежегодно. И дотации для устойчивости региональных бюджетов около 1,4 триллиона рублей также будут направлены ежегодно в субъекты Российской Федерации", - продолжил Силуанов.
Министр финансов РФ также отметил, что в следующем году будет усилен выравнивающий эффект дотаций, а для субъектов "со сложными бюджетами" отдельно предусмотрены 100 миллиардов рублей.
Также будет продолжена реализация индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем развития, на эти цели будет выделено девять миллиардов рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что бюджетный пакет также содержит
законопроект об отсрочке для регионов возврата бюджетных кредитов, сроки которых приходятся на 2027-2029 годы. Эта мера позволит регионам перераспределить 300 млрд бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач.
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