https://crimea.ria.ru/20261005/posle-avarii-na-magistralnykh-elektrosetyakh-vosstanovili-podachu-sveta-pod-sevastopolem-1159973537.html

После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем

После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026

После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем

Электроснабжение нескольких сел под Севастополем, обесточенных из-за аварии, восстановили. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T22:48

2026-10-05T22:48

2026-10-05T22:55

севастополь

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение нескольких сел под Севастополем, обесточенных из-за аварии, восстановили. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.Ранее в понедельник на предприятии проинформировали, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС (предприятия магистральных электрических сетей – ред.).Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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