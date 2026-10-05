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После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем
После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем
Электроснабжение нескольких сел под Севастополем, обесточенных из-за аварии, восстановили. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T22:48
2026-10-05T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение нескольких сел под Севастополем, обесточенных из-за аварии, восстановили. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.Ранее в понедельник на предприятии проинформировали, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС (предприятия магистральных электрических сетей – ред.).Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго
После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем

Под Севастополем после аварии на электросетях восстановили подачу электричества

22:48 05.10.2026 (обновлено: 22:55 05.10.2026)
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Электроснабжение нескольких сел под Севастополем, обесточенных из-за аварии, восстановили. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.
Ранее в понедельник на предприятии проинформировали, что Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС (предприятия магистральных электрических сетей – ред.).
"В 22:41 05.10.26 электроснабжение потребителей с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фронтовое восстановлено", – сообщили в "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.
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