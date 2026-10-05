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Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
В Республике Крым и Севастополе от гриппа вакцинировались уже почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T19:55
2026-10-05T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе от гриппа вакцинировались уже почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Крыму стабилизировалась, острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8080 человек. В конце сентября этот показатель составлял 8215 человек. Сейчас заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 25,3%.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2570 человек. На прошлой неделе в городе зарегистрировали 2702 случаев. Сейчас заболеваемость в регионе ниже уровня эпидемического порога на 36,0%.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппаКому нельзя делать прививку от гриппаУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
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РИА Новости Крым
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Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе вакцинировались от гриппа почти 328 тысяч человек

19:55 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымВ Крыму стартовала вакцинация против гриппа
В Крыму стартовала вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе от гриппа вакцинировались уже почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"По состоянию на 5 октября в Республике Крым и городе Севастополе иммунизировано 327 928 человек, в том числе 73 331 ребенок. Прививку против гриппа можно получить в медицинском учреждении по месту жительства", – рассказали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Крыму стабилизировалась, острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8080 человек. В конце сентября этот показатель составлял 8215 человек. Сейчас заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 25,3%.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2570 человек. На прошлой неделе в городе зарегистрировали 2702 случаев. Сейчас заболеваемость в регионе ниже уровня эпидемического порога на 36,0%.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.
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Новости КрымаНовости СевастополяСевастопольКрымРоспотребнадзорВакцинацияЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
20:11Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
19:55Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
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