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Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе

Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе

В Республике Крым и Севастополе от гриппа вакцинировались уже почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей. Об этом сообщили в Межрегиональном... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T19:55

2026-10-05T19:55

2026-10-05T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Республике Крым и Севастополе от гриппа вакцинировались уже почти 328 тысяч человек, в том числе более 73 тысяч детей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Крыму стабилизировалась, острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8080 человек. В конце сентября этот показатель составлял 8215 человек. Сейчас заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 25,3%.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2570 человек. На прошлой неделе в городе зарегистрировали 2702 случаев. Сейчас заболеваемость в регионе ниже уровня эпидемического порога на 36,0%.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.8 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о старте вакцинация против гриппа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппаКому нельзя делать прививку от гриппаУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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