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Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:43
2026-10-05T08:43
2026-10-05T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем над акваторией Черного моря.Накануне в течение дня российские военные уничтожили над Крымом и еще 10-ю регионами РФ 280 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
199 украинских беспилотников сбили ночью над регионами России
08:43 05.10.2026 (обновлено: 08:45 05.10.2026)