https://crimea.ria.ru/20261005/pochti-200-vrazheskikh-bespilotnikov-pytalis-atakovat-nochyu-regiony-rossii-1159949863.html

Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России

Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России

Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T08:43

2026-10-05T08:43

2026-10-05T08:45

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем над акваторией Черного моря.Накануне в течение дня российские военные уничтожили над Крымом и еще 10-ю регионами РФ 280 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф