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Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:43
2026-10-05T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем над акваторией Черного моря.Накануне в течение дня российские военные уничтожили над Крымом и еще 10-ю регионами РФ 280 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России

199 украинских беспилотников сбили ночью над регионами России

08:43 05.10.2026 (обновлено: 08:45 05.10.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем над акваторией Черного моря.
Накануне в течение дня российские военные уничтожили над Крымом и еще 10-ю регионами РФ 280 вражеских беспилотников.
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Новости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФ
 
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