https://crimea.ria.ru/20261005/po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budet-gromko-do-pozdnego-vechera-1159965230.html
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 05.10.2026
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
В Севастополе до позднего вечера понедельника будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T16:37
2026-10-05T16:37
2026-10-05T16:37
новости севастополя
севастополь
новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, ориентировочно учения продляться до 22 часов. В городе сохраняется спокойная обстановка, подчеркнул он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера – идут учения