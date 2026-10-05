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По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера - РИА Новости Крым, 05.10.2026
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
В Севастополе до позднего вечера понедельника будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T16:37
2026-10-05T16:37
новости севастополя
севастополь
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, ориентировочно учения продляться до 22 часов. В городе сохраняется спокойная обстановка, подчеркнул он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера

По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера – идут учения

16:37 05.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут проходить военные учения. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По данным губернатора, ориентировочно учения продляться до 22 часов. В городе сохраняется спокойная обстановка, подчеркнул он.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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Новости СевастополяСевастопольНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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