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Овечкин уходит из НХЛ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Овечкин уходит из НХЛ
Овечкин уходит из НХЛ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Овечкин уходит из НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин покинет Washington Capitals по окончании сезона-2026/27. Об этом в понедельник заявил сам хоккеист. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T18:28
2026-10-05T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский хоккеист Александр Овечкин покинет Washington Capitals по окончании сезона-2026/27. Об этом в понедельник заявил сам хоккеист.Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ – на его счету 929 шайб. Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф Овечкин забросил 1006 шайб, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. В составе "Кэпиталз" россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"Обошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛОвечкин побил снайперский рекорд Гретцки
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новости, александр овечкин, хоккей, спорт, нхл
Овечкин уходит из НХЛ

Хоккеист Овечкин покинет НХЛ по окончании сезона-2026/27

18:28 05.10.2026 (обновлено: 18:30 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКапитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский хоккеист Александр Овечкин покинет Washington Capitals по окончании сезона-2026/27. Об этом в понедельник заявил сам хоккеист.

"Это будет мой последний год. Это грустно, но что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Осталось 82 игры, давайте выйдем в плей-офф, хорошо сыграем и будем наслаждаться моментом", – цитирует РИА Новости обращение Овечкина к команде на странице Washington Capitals в соцсети Х.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ – на его счету 929 шайб. Всего за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф Овечкин забросил 1006 шайб, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. В составе "Кэпиталз" россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
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