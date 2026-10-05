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Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла более чем в два раза. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T13:24
2026-10-05T13:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла более чем в два раза. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны. По данным на 10:00, образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 автомобилей.Уточняется, что со стороны Тамани проезд свободен, очереди нет.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда

Крымский мост – в очереди со стороны Керчи проезда ждут 120 автомобилей

13:24 05.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла более чем в два раза. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны. По данным на 10:00, образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 автомобилей.
"По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 120 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Тамани проезд свободен, очереди нет.
На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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