https://crimea.ria.ru/20261005/novosti-kryma-na-utro-5-oktyabrya-1159948612.html

Новости Крыма на утро 5 октября

Новости Крыма на утро 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Новости Крыма на утро 5 октября

В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T08:51

2026-10-05T08:51

2026-10-05T08:51

новости крыма

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новости севастополя

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.Вечером в воскресенье на территории Крыма объявили беспилотную опасность. Жителей центральных, южных, северо-западных районов республики в Главном управлении МЧС России по Крыму* призвали сохранять особое внимание. Отбой тревоги дали после полуночи.По информации Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над регионами России, в том числе в Крыму, перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаВ Севастополе сирены воздушной тревоги не включали, угрозы атак не объявлялось.У Крымского моста очереди, которые наблюдались весь день в воскресенье, к ночи рассосались. Мостовой переход работает в штатном режиме. К утру понедельника пробок с обеих сторон нет.В Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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