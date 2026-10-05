https://crimea.ria.ru/20261005/novosti-kryma-na-utro-5-oktyabrya-1159948612.html
Новости Крыма на утро 5 октября
Новости Крыма на утро 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Новости Крыма на утро 5 октября
В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:51
2026-10-05T08:51
2026-10-05T08:51
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/40/14/401464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_224e01e281153db217594fc1fd16d739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.Вечером в воскресенье на территории Крыма объявили беспилотную опасность. Жителей центральных, южных, северо-западных районов республики в Главном управлении МЧС России по Крыму* призвали сохранять особое внимание. Отбой тревоги дали после полуночи.По информации Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над регионами России, в том числе в Крыму, перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаВ Севастополе сирены воздушной тревоги не включали, угрозы атак не объявлялось.У Крымского моста очереди, которые наблюдались весь день в воскресенье, к ночи рассосались. Мостовой переход работает в штатном режиме. К утру понедельника пробок с обеих сторон нет.В Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/40/14/401464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_241c9a2eab49635660f8c634cf4ca522.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.
Вечером в воскресенье на территории Крыма объявили беспилотную опасность. Жителей центральных, южных, северо-западных районов республики в Главном управлении МЧС России по Крыму* призвали сохранять особое внимание. Отбой тревоги дали после полуночи.
По информации Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над регионами России, в том числе в Крыму, перехвачены и уничтожены
199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
В Севастополе сирены воздушной тревоги не включали, угрозы атак не объявлялось.
У Крымского моста очереди, которые наблюдались весь день в воскресенье, к ночи рассосались. Мостовой переход работает в штатном режиме. К утру понедельника пробок с обеих сторон нет.
В Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в "Крымэнерго".
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.