Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма на утро 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/novosti-kryma-na-utro-5-oktyabrya-1159948612.html
Новости Крыма на утро 5 октября
Новости Крыма на утро 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Новости Крыма на утро 5 октября
В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:51
2026-10-05T08:51
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/40/14/401464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_224e01e281153db217594fc1fd16d739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.Вечером в воскресенье на территории Крыма объявили беспилотную опасность. Жителей центральных, южных, северо-западных районов республики в Главном управлении МЧС России по Крыму* призвали сохранять особое внимание. Отбой тревоги дали после полуночи.По информации Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над регионами России, в том числе в Крыму, перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаВ Севастополе сирены воздушной тревоги не включали, угрозы атак не объявлялось.У Крымского моста очереди, которые наблюдались весь день в воскресенье, к ночи рассосались. Мостовой переход работает в штатном режиме. К утру понедельника пробок с обеих сторон нет.В Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/40/14/401464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_241c9a2eab49635660f8c634cf4ca522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма на утро 5 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 5 октября

08:51 05.10.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в воскресенье объявлялась беспилотная опасность. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Крымский мост работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра по обе стороны пролива нет.
Вечером в воскресенье на территории Крыма объявили беспилотную опасность. Жителей центральных, южных, северо-западных районов республики в Главном управлении МЧС России по Крыму* призвали сохранять особое внимание. Отбой тревоги дали после полуночи.
По информации Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над регионами России, в том числе в Крыму, перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
В Севастополе сирены воздушной тревоги не включали, угрозы атак не объявлялось.
У Крымского моста очереди, которые наблюдались весь день в воскресенье, к ночи рассосались. Мостовой переход работает в штатном режиме. К утру понедельника пробок с обеих сторон нет.
В Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в "Крымэнерго".
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
09:53В мире выросла средняя продолжительность жизни
09:40Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
09:2833 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
09:15Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
09:00Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
08:51Новости Крыма на утро 5 октября
08:43Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
08:25Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
08:19Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
08:15Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
08:01Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
07:47Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
07:31Выборы президента в Бразилии: кто лидирует
07:15Крымский мост - обстановка утром в понедельник
07:05ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
06:46У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
06:25Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
06:04Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
00:01Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Лента новостейМолния