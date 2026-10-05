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Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ

Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ

Подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью, сообщили РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T21:54

2026-10-05T21:54

2026-10-05T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью, сообщили в Минобороны РФ.В задачи десантников входит обнаружение, идентификация и уничтожение воздушных целей противника. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО и групп противодействия беспилотным летательным аппаратам за короткий срок было уничтожено значительное количество вражеских дронов как ближнего, так и дальнего радиуса действия, подчеркнули в Минобороны РФ."Четкие и профессиональные действия десантников позволяют надежно прикрывать объекты гражданской инфраструктуры от ударов с воздуха, не допуская их повреждения", - добавили в ведомстве.Ранее мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ Десантники громят врага на Ореховском направленииВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, запорожская область, видео, вооруженные силы россии, видео