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Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
Подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью, сообщили РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T21:54
2026-10-05T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью, сообщили в Минобороны РФ.В задачи десантников входит обнаружение, идентификация и уничтожение воздушных целей противника. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО и групп противодействия беспилотным летательным аппаратам за короткий срок было уничтожено значительное количество вражеских дронов как ближнего, так и дальнего радиуса действия, подчеркнули в Минобороны РФ."Четкие и профессиональные действия десантников позволяют надежно прикрывать объекты гражданской инфраструктуры от ударов с воздуха, не допуская их повреждения", - добавили в ведомстве.Ранее мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правобережье Днепра сорвана ротация ВСУ Десантники громят врага на Ореховском направленииВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, пво, министерство обороны рф, запорожская область, видео, вооруженные силы россии, видео
Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ

ПВО Новороссийских десантников обеспечивает безопасность неба над Запорожской областью

21:54 05.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Подразделения ПВО Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обеспечивают безопасность воздушного пространства над Запорожской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Личный состав расчетов несет круглосуточное дежурство, осуществляя непрерывный мониторинг воздушной обстановки и оперативно реагируя на любые угрозы с воздуха", - рассказали в российском военном ведомстве.
В задачи десантников входит обнаружение, идентификация и уничтожение воздушных целей противника. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО и групп противодействия беспилотным летательным аппаратам за короткий срок было уничтожено значительное количество вражеских дронов как ближнего, так и дальнего радиуса действия, подчеркнули в Минобороны РФ.
"Четкие и профессиональные действия десантников позволяют надежно прикрывать объекты гражданской инфраструктуры от ударов с воздуха, не допуская их повреждения", - добавили в ведомстве.
Ранее мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области.
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