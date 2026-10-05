https://crimea.ria.ru/20261005/nobelevskuyu-premiyu-po-meditsine-prisudili-za-otkrytiya-v-optogenetike-1159955798.html

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике

Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T13:05

2026-10-05T13:05

2026-10-05T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.Премия присуждена за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.Отмечается, что ученые заложили основу новой эры в нейробиологии.Карл Дейссерот - американский нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, а также исследователь в Медицинском институте Говарда Хьюза. Петер Хегеман - немецкий биохимик и биофизик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта. Георг Нагель - немецкий биофизик и профессор кафедры нейрофизиологии Вюрцбургского университета в Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, в мире, наука и технологии, новости, медицина