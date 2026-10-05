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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике
Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T13:05
2026-10-05T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.Премия присуждена за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.Отмечается, что ученые заложили основу новой эры в нейробиологии.Карл Дейссерот - американский нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, а также исследователь в Медицинском институте Говарда Хьюза. Петер Хегеман - немецкий биохимик и биофизик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта. Георг Нагель - немецкий биофизик и профессор кафедры нейрофизиологии Вюрцбургского университета в Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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нобелевская премия, в мире, наука и технологии, новости, медицина
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике

Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области оптогенетики

13:05 05.10.2026
 
© Нобелевский комитетНобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман
Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман
© Нобелевский комитет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики. Об этом в понедельник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.
Премия присуждена за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.
"Нобелевская премия по физиологии или медицине 2026 года присуждается за оптогенетику — метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. Петер Хегеманн и Георг Нагель открыли замечательный белок, каналородопсин, в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток", - говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что ученые заложили основу новой эры в нейробиологии.
Карл Дейссерот - американский нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, а также исследователь в Медицинском институте Говарда Хьюза.
Петер Хегеман - немецкий биохимик и биофизик, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта.
Георг Нагель - немецкий биофизик и профессор кафедры нейрофизиологии Вюрцбургского университета в Германии.
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