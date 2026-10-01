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Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2026
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла

В Крыму в понедельник утихнет ветер и потеплеет

00:01 05.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоробьи в парке
Воробьи в парке - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
В Крыму ожидается солнечная, умеренно теплая погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +14, днем +17…21; в горах ночью +3…8, днем +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +20 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
00:00Какой сегодня праздник: 5 октября
22:5570-летняя туристка потерялась в районе пещерного города в Крыму
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20:18Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
20:09Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
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