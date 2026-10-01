https://crimea.ria.ru/20261005/nedelya-v-krymu-nachnetsya-s-solntsa-i-tepla-1159939026.html

Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла

Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла

Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T00:01

2026-10-05T00:01

2026-10-05T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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судак

евпатория

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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