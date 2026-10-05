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Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
Заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T16:09
2026-10-05T16:09
мнения
игорь шатров
россия
министерство обороны рф
удары по украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и означает, что украинцам придется выбирать: быть на стороне войны, как того хочет лидер преступной власти на Украине, или требовать от него мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ в ответ на поражение объектов ВПК Украины в Киеве и других областях.Шатров подчеркнул, что Министерство обороны выполняет поставленную Верховным главнокомандующим задачу, стратегические цели известны, и ведомству не до эмоций. Но хотя давать оценку своим действиям не в традициях Минобороны РФ, на этот раз ведомство от нее отошло, сделав заявление с явной политической составляющей.И адресовано это предупреждение не Зеленскому, а украинскому народу, считает эксперт.Учитывая тот факт, что украинский народ в большинстве своем уже много лет живет в страхе перед карательной машиной нацистов у власти в Киеве, перед СБУ, ТЦК и прочими преступниками на разных уровнях, перед ним сегодня стоит очень сложный выбор, но сделать его придется, считает эксперт.Доказательством тому стал недавний митинг в Киеве, где можно было заметить пускай и небольшой плакат, но впервые содержащий слово "мир", отметил Шатров.Но придет время – встанут и олигархи, рядом с "маленькими" людьми будут крупные бизнесмены и лидеры общественного мнения на Украине, которые сегодня еще молчат, но ведь и им придется делать выбор, подчеркнул Шатров."И они будут делать этот выбор и... будут находить людей и выводить их на улицы. И тогда митинги будут уже серьезными. То есть этот было маленьким сигналом", – считает гость эфира.Он обратил внимание на то, что этот "сигнал" поступил после того, как за несколько дней ВС РФ нанесли ряд ударов по мостам, создав ситуацию, предваряющую транспортный коллапс.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ и что те, кто не прислушался к прежним предостережениям, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление ПушилинаВыяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги УкраинеКосмическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
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мнения, игорь шатров, россия, министерство обороны рф, удары по украине, украина
Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине

Заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине было отчасти политическим – мнение

16:09 05.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗакат на площади Независимости в Киеве
Закат на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и означает, что украинцам придется выбирать: быть на стороне войны, как того хочет лидер преступной власти на Украине, или требовать от него мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ в ответ на поражение объектов ВПК Украины в Киеве и других областях.
Шатров подчеркнул, что Министерство обороны выполняет поставленную Верховным главнокомандующим задачу, стратегические цели известны, и ведомству не до эмоций. Но хотя давать оценку своим действиям не в традициях Минобороны РФ, на этот раз ведомство от нее отошло, сделав заявление с явной политической составляющей.
И адресовано это предупреждение не Зеленскому, а украинскому народу, считает эксперт.

"Это заявление для жителей Киева и всей Украины, которые должны понимать, если кто-то до сих пор не понимает, почему все происходит. Мне кажется, цель подобных заявлений – достучаться до душ, до сердец, до умов граждан Украины, чтобы они сами поговорили со своим "лидером" и объяснили ему, для чего живут", – сказал политолог.

Учитывая тот факт, что украинский народ в большинстве своем уже много лет живет в страхе перед карательной машиной нацистов у власти в Киеве, перед СБУ, ТЦК и прочими преступниками на разных уровнях, перед ним сегодня стоит очень сложный выбор, но сделать его придется, считает эксперт.
Доказательством тому стал недавний митинг в Киеве, где можно было заметить пускай и небольшой плакат, но впервые содержащий слово "мир", отметил Шатров.

"То есть люди подумали: "Лучше я выйду и скажу и меня арестуют, но я это сделаю, а может быть, за мной пойдут другие". И было видно, что это мероприятие, хоть и не масштабное, но в отличие от митингов против отставки министра обороны не организованное каким-то олигархом", – отметил собеседник.

Но придет время – встанут и олигархи, рядом с "маленькими" людьми будут крупные бизнесмены и лидеры общественного мнения на Украине, которые сегодня еще молчат, но ведь и им придется делать выбор, подчеркнул Шатров.
"И они будут делать этот выбор и... будут находить людей и выводить их на улицы. И тогда митинги будут уже серьезными. То есть этот было маленьким сигналом", – считает гость эфира.
Он обратил внимание на то, что этот "сигнал" поступил после того, как за несколько дней ВС РФ нанесли ряд ударов по мостам, создав ситуацию, предваряющую транспортный коллапс.
"И когда вот эти удары будут нарастать – а они будут нарастать, отсюда и заявление Министерства обороны, и очередное предупреждение от МИДа: "Выезжайте", – эти действия российских вооруженных сил, я уверен, принесут пользу. Они сейчас направлены на то, чтобы как можно быстрее киевская власть приняла единственно верное решение – о капитуляции", – подытожил эксперт.
3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ и что те, кто не прислушался к прежним предостережениям, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.
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