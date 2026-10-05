https://crimea.ria.ru/20261005/ne-do-emotsiy-chto-znachit-zayavlenie-minoborony-rf-ob-usilenii-udarov-po-ukraine-1159963103.html

Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине

Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине

Заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T16:09

2026-10-05T16:09

2026-10-05T16:09

мнения

игорь шатров

россия

министерство обороны рф

удары по украине

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/100997/92/1009979289_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_b4dc492950e559acc7f7c1297d69be21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны России, в котором ведомство предупредило о своих дальнейших действиях после угроз Владимира Зеленского, имеет политическую составляющую и означает, что украинцам придется выбирать: быть на стороне войны, как того хочет лидер преступной власти на Украине, или требовать от него мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне Министерство обороны России заявило, что ВС РФ усилят удары по объектам на Украине после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВСУ ужесточат удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ в ответ на поражение объектов ВПК Украины в Киеве и других областях.Шатров подчеркнул, что Министерство обороны выполняет поставленную Верховным главнокомандующим задачу, стратегические цели известны, и ведомству не до эмоций. Но хотя давать оценку своим действиям не в традициях Минобороны РФ, на этот раз ведомство от нее отошло, сделав заявление с явной политической составляющей.И адресовано это предупреждение не Зеленскому, а украинскому народу, считает эксперт.Учитывая тот факт, что украинский народ в большинстве своем уже много лет живет в страхе перед карательной машиной нацистов у власти в Киеве, перед СБУ, ТЦК и прочими преступниками на разных уровнях, перед ним сегодня стоит очень сложный выбор, но сделать его придется, считает эксперт.Доказательством тому стал недавний митинг в Киеве, где можно было заметить пускай и небольшой плакат, но впервые содержащий слово "мир", отметил Шатров.Но придет время – встанут и олигархи, рядом с "маленькими" людьми будут крупные бизнесмены и лидеры общественного мнения на Украине, которые сегодня еще молчат, но ведь и им придется делать выбор, подчеркнул Шатров."И они будут делать этот выбор и... будут находить людей и выводить их на улицы. И тогда митинги будут уже серьезными. То есть этот было маленьким сигналом", – считает гость эфира.Он обратил внимание на то, что этот "сигнал" поступил после того, как за несколько дней ВС РФ нанесли ряд ударов по мостам, создав ситуацию, предваряющую транспортный коллапс.3 октября МИД России в очередной раз предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, в том числе в Киев. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ и что те, кто не прислушался к прежним предостережениям, осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление ПушилинаВыяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги УкраинеКосмическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, россия, министерство обороны рф, удары по украине, украина