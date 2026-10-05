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Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
За сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:17
2026-10-05T12:17
2026-10-05T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что за сутки нанесено поражение местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Ранее сообщалось, что российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУАрмия России разбила еще один сухогруз в одесском портуЛазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
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новости сво, пво, министерство обороны рф, атаки всу, вооруженные силы россии
Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
Над территорией России за сутки сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов