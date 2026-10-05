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На севере Крыма работает ПВО
На севере Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026
На севере Крыма работает ПВО
В Крыму на севере полуострова работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T23:32
2026-10-05T23:32
2026-10-05T23:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на севере полуострова работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На севере Крыма работает ПВО
На севере Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:32 05.10.2026 (обновлено: 23:37 05.10.2026)