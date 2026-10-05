https://crimea.ria.ru/20261005/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1159951870.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 05.10.2026
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:19
2026-10-05T10:19
2026-10-05T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, логистика, транспорт
На Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоит 50 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра стоят 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту был свободен в обе стороны.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 10 утра.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту
. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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