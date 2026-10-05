МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день
Повышение МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В России вырастет минимальный размер оплаты труда. В Симферополе начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя и вручил награды. Россияне не имеют иммунитета от новых штаммов гриппа и должны получить прививки. Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне СВО.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.
МРОТ в России и поддержка регионов
В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум – до 20 227 рублей, сообщил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, к 2030 году МРОТ повысится до уровня 35 тысяч рублей. Кроме того, в следующем году пенсии в России будут проиндексированы дважды: с 1 февраля и 1 апреля.
Также, по словам Силуанова, проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов. Подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям, подчеркнул министр.
Музей Святителя Луки
В Симферополе в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором хранятся мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.
Далее в Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.
День Учителя
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов России с Днем учителя. В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, заметил глава государства. И подчеркнул, что Россия благодарит учителей и наставников героев спецоперации. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
Грипп и вакцинация
В России сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться, сообщил в понедельник директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. По его словам, прежде всего привиться стоит наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Крыма, пройти иммунизацию против гриппа жители Симферополя могут в крупных торговых центрах города.
Российские самбисты в Салониках
Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного достоинства. Турнир прошел 2-4 октября. По данным Международной федерации самбо, в турнире приняли участие 713 спортсменов из 40 стран. Всего было разыграно 55 комплектов наград. Россияне на этом турнире выступали под флагом и гимном РФ.
Продвижение ВС РФ в зоне спецоперации
Российские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов, всего в зоне СВО за сутки уничтожены 1435 боевиков.