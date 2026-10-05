https://crimea.ria.ru/20261005/mrot-v-rossii-i-muzey-svyatitelya-luki-v-simferopole-glavnoe-za-den-1159967814.html

МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день

МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день - РИА Новости Крым, 05.10.2026

МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день

В России вырастет минимальный размер оплаты труда. В Симферополе начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря. Президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T22:30

2026-10-05T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В России вырастет минимальный размер оплаты труда. В Симферополе начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря. Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя и вручил награды. Россияне не имеют иммунитета от новых штаммов гриппа и должны получить прививки. Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне СВО.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.МРОТ в России и поддержка регионовВ следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум – до 20 227 рублей, сообщил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, к 2030 году МРОТ повысится до уровня 35 тысяч рублей. Кроме того, в следующем году пенсии в России будут проиндексированы дважды: с 1 февраля и 1 апреля.Также, по словам Силуанова, проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает выделение 1,6 триллиона рублей ежегодно на поддержку регионов. Подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям, подчеркнул министр.Музей Святителя ЛукиВ Симферополе в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором хранятся мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.Далее в Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.День УчителяПрезидент России Владимир Путин поздравил педагогов России с Днем учителя. В основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, заметил глава государства. И подчеркнул, что Россия благодарит учителей и наставников героев спецоперации. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века, сказал президент в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Грипп и вакцинацияВ России сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться, сообщил в понедельник директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. По его словам, прежде всего привиться стоит наиболее уязвимым категориям населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.Как сообщили в министерстве здравоохранения Крыма, пройти иммунизацию против гриппа жители Симферополя могут в крупных торговых центрах города.Российские самбисты в СалоникахСборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного достоинства. Турнир прошел 2-4 октября. По данным Международной федерации самбо, в турнире приняли участие 713 спортсменов из 40 стран. Всего было разыграно 55 комплектов наград. Россияне на этом турнире выступали под флагом и гимном РФ.Продвижение ВС РФ в зоне спецоперацииРоссийские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области. В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов, всего в зоне СВО за сутки уничтожены 1435 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261005/100-za-barrel--ne-predel-mirovuyu-energetiku-zhdet-tyazheloe-zavershenie-goda-1159959309.html

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