https://crimea.ria.ru/20261005/mrot-v-2027-godu-sostavit-pochti-30-tysyach-rubley-1159958471.html

МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей

МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2026

МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T13:45

2026-10-05T13:45

2026-10-05T13:45

антон силуанов

минимальный размер оплаты труда (мрот)

россия

пенсия

зарплата

бюджет

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум - до 20 227 рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации на слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.По его словам, к 2030 году МРОТ повысится до уровня 35 тысяч рублей.Кроме того, в следующем году пенсии в России будут проиндексированы дважды: с 1 февраля и 1 апреля."С 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год – мы оценим его в размере 6,8% – и 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат", – сказал Силуанов.К концу 2027 года средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля.Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко также заявила, что в России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет получать повышенную пенсию с октябряВ ответ на санкции Россия становится сильнее - РешетниковБюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, минимальный размер оплаты труда (мрот), россия, пенсия, зарплата, бюджет, новости