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Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
В Симферополе в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T09:00
2026-10-05T09:00
крым
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
благоустройство
православие
религия
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором хранятся мощи святителя. Об этом сообщает пресс-служба мининформа Крыма.По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона на время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.В этот день в Троицком соборе монастыря будет совершена божественная литургия, после которой мощи святителя Луки крестным ходом перенесут в Александро-Невский кафедральный собор, где они будут доступны для поклонения на все время реставрации.Указом президента РФ от 9 июля 2026 года "О праздновании 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского (В. Ф. Войно-Ясенецкого)" образован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Юбилей святителя Луки будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностейИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), благоустройство, православие, религия, новости крыма, симферополь
Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря

В Крыму 9 октября стартует комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря

09:00 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымСвято-Троицкий женский монастырь в Симферополе
Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского начинается реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором хранятся мощи святителя. Об этом сообщает пресс-служба мининформа Крыма.
"9 октября в Симферополе начнется первый и важнейший этап подготовки к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского — комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя", - говорится в сообщении.
По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона на время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.
В этот день в Троицком соборе монастыря будет совершена божественная литургия, после которой мощи святителя Луки крестным ходом перенесут в Александро-Невский кафедральный собор, где они будут доступны для поклонения на все время реставрации.
Как отметили в мининформе, реставрационные работы охватят Троицкий собор, здание, в котором жил святитель Лука, и монастырскую территорию. Также предусмотрено создание музейной экспозиции, посвященной его жизни и служению.
Указом президента РФ от 9 июля 2026 года "О праздновании 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского (В. Ф. Войно-Ясенецкого)" образован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования. Юбилей святителя Луки будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.
Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.
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КрымСвятитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)БлагоустройствоПравославиеРелигияНовости КрымаСимферополь
 
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