Рейтинг@Mail.ru
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/more-ne-volnuetsya-v-abkhazii-pokazali-kartiny-ayvazovskogo-1159972563.html
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского - РИА Новости Крым, 05.10.2026
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского
Севастопольская Российская галерея искусств представила в Сухуме картины русского мариниста Ивана Айвазовского и других художников XIX – XXI веков в рамках... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T20:56
2026-10-05T21:30
новости
выставка
живопись
культура
искусство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159972748_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c5cea7614c5c2965fbc7fec0bfe12fc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Севастопольская Российская галерея искусств представила в Сухуме картины русского мариниста Ивана Айвазовского и других художников XIX – XXI веков в рамках выставочного проекта "Море не волнуется".Всего в экспозиции представлены 35 шедевров русской живописи, охватывающие два столетия от XIX до XXI века, из собраний пяти федеральных и трех региональных музеев."Ядром проекта являются работы великого мариниста Ивана Айвазовского, пейзажи Константина Богаевского, работы Валентина Серова, Таира Салахова, Натальи Нестеровой и Владимира Дубоссарского", – перечислили организаторы.Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и будет работать по 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия. Как отметил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, выставка создает образ моря как вечного культурного пространства, где прошлое не исчезает, а продолжает звучать в настоящем."Подобно тому, как древние Таврида и Колхида манили к себе храбрых мореплавателей, берега Черного моря продолжают привлекать выдающихся художников, поэтов, писателей и режиссеров. Море не волнуется – оно хранит историю и обещает будущее", – цитирует пресс-служба галереи Зотова.Российская галерея искусств – новый федеральный художественный музей, построенный в Севастополе на мысе Хрустальном. Уникальное пятиуровневое здание создано по проекту всемирно известного архитектора Вольфа Прикса и является самым современным музейно-выставочным комплексом в России. В настоящее время музей формирует новую национальную коллекцию искусства, включающую произведения русского искусства второй половины XX – XXI веков, а также современное искусство Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Российская галерея искусств открывается осенью 2026 года сразу двумя грандиозными проектами. Первый посвящен творчеству легендарного советского художника, монументалиста, графика, скульптора и визионера Александра Дейнеки. Второй проект – "Герои. Стихии", посвящен городу морской славы и людям, судьбы которых невидимой нитью связаны с морской стихией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюРоссийская галерея искусств в Севастополе начала переезд – когда открытиеАйвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159972748_145:0:1852:1280_1920x0_80_0_0_f2d285d0b8b04729432fc33a6c48556e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, выставка, живопись, культура, искусство
"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского

Севастопольская галерея представила картины Айвазовского и других художников в Абхазии

20:56 05.10.2026 (обновлено: 21:30 05.10.2026)
 
© РГИВыставка картин
Выставка картин
© РГИ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Севастопольская Российская галерея искусств представила в Сухуме картины русского мариниста Ивана Айвазовского и других художников XIX – XXI веков в рамках выставочного проекта "Море не волнуется".
"Основанная на фольклорных преданиях и современных мифах Крыма и Абхазии, экспозиция раскрывает многослойный образ Черноморья – от древних мифов о происхождении мира и античных героях до современных представлений о море как источнике жизни и изобилия. Море не волнуется – оно хранит историю и обещает будущее", – описывают организаторы замысел экспозиции.
Всего в экспозиции представлены 35 шедевров русской живописи, охватывающие два столетия от XIX до XXI века, из собраний пяти федеральных и трех региональных музеев.
"Ядром проекта являются работы великого мариниста Ивана Айвазовского, пейзажи Константина Богаевского, работы Валентина Серова, Таира Салахова, Натальи Нестеровой и Владимира Дубоссарского", – перечислили организаторы.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и будет работать по 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия. Как отметил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, выставка создает образ моря как вечного культурного пространства, где прошлое не исчезает, а продолжает звучать в настоящем.
"Подобно тому, как древние Таврида и Колхида манили к себе храбрых мореплавателей, берега Черного моря продолжают привлекать выдающихся художников, поэтов, писателей и режиссеров. Море не волнуется – оно хранит историю и обещает будущее", – цитирует пресс-служба галереи Зотова.
Российская галерея искусств – новый федеральный художественный музей, построенный в Севастополе на мысе Хрустальном. Уникальное пятиуровневое здание создано по проекту всемирно известного архитектора Вольфа Прикса и является самым современным музейно-выставочным комплексом в России. В настоящее время музей формирует новую национальную коллекцию искусства, включающую произведения русского искусства второй половины XX – XXI веков, а также современное искусство Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Российская галерея искусств открывается осенью 2026 года сразу двумя грандиозными проектами. Первый посвящен творчеству легендарного советского художника, монументалиста, графика, скульптора и визионера Александра Дейнеки. Второй проект – "Герои. Стихии", посвящен городу морской славы и людям, судьбы которых невидимой нитью связаны с морской стихией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию
Российская галерея искусств в Севастополе начала переезд – когда открытие
Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму
 
НовостиВыставкаЖивописьКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем
22:30МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день
22:09Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
21:54Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
21:37Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света
21:23Для России и Китая: о чем ученые из Крыма договорились в КНР
21:10В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
20:56"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского
20:43ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
20:288000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии
20:11Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
19:55Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
19:38В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
19:22$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
19:03Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину
18:47ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
18:28Овечкин уходит из НХЛ
18:22Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
18:00Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
17:52Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
Лента новостейМолния