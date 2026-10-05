https://crimea.ria.ru/20261005/more-ne-volnuetsya-v-abkhazii-pokazali-kartiny-ayvazovskogo-1159972563.html

"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского

"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского - РИА Новости Крым, 05.10.2026

"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского

Севастопольская Российская галерея искусств представила в Сухуме картины русского мариниста Ивана Айвазовского и других художников XIX – XXI веков в рамках... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T20:56

2026-10-05T20:56

2026-10-05T21:30

новости

выставка

живопись

культура

искусство

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159972748_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c5cea7614c5c2965fbc7fec0bfe12fc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Севастопольская Российская галерея искусств представила в Сухуме картины русского мариниста Ивана Айвазовского и других художников XIX – XXI веков в рамках выставочного проекта "Море не волнуется".Всего в экспозиции представлены 35 шедевров русской живописи, охватывающие два столетия от XIX до XXI века, из собраний пяти федеральных и трех региональных музеев."Ядром проекта являются работы великого мариниста Ивана Айвазовского, пейзажи Константина Богаевского, работы Валентина Серова, Таира Салахова, Натальи Нестеровой и Владимира Дубоссарского", – перечислили организаторы.Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и будет работать по 13 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия. Как отметил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов, выставка создает образ моря как вечного культурного пространства, где прошлое не исчезает, а продолжает звучать в настоящем."Подобно тому, как древние Таврида и Колхида манили к себе храбрых мореплавателей, берега Черного моря продолжают привлекать выдающихся художников, поэтов, писателей и режиссеров. Море не волнуется – оно хранит историю и обещает будущее", – цитирует пресс-служба галереи Зотова.Российская галерея искусств – новый федеральный художественный музей, построенный в Севастополе на мысе Хрустальном. Уникальное пятиуровневое здание создано по проекту всемирно известного архитектора Вольфа Прикса и является самым современным музейно-выставочным комплексом в России. В настоящее время музей формирует новую национальную коллекцию искусства, включающую произведения русского искусства второй половины XX – XXI веков, а также современное искусство Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Российская галерея искусств открывается осенью 2026 года сразу двумя грандиозными проектами. Первый посвящен творчеству легендарного советского художника, монументалиста, графика, скульптора и визионера Александра Дейнеки. Второй проект – "Герои. Стихии", посвящен городу морской славы и людям, судьбы которых невидимой нитью связаны с морской стихией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрациюРоссийская галерея искусств в Севастополе начала переезд – когда открытиеАйвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, выставка, живопись, культура, искусство