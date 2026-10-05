https://crimea.ria.ru/20261005/mer-krasnodara-naumov-ushel-v-otstavku-1159952237.html
Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
Евгений Наумов досрочно сложил полномочия главы Краснодара. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:43
2026-10-05T10:43
2026-10-05T10:53
евгений наумов
краснодар
новости
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Евгений Наумов досрочно сложил полномочия главы Краснодара. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Причину своей отставки он не назвал.Наумов занял пост главы Краснодара в ноябре 2022 года. Его кандидатура была выдвинута губернатором края Вениамином Кондратьевым и поддержана городской думой. До этого Наумов работал вице-губернатором Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евгений наумов, краснодар, новости, кадровые перестановки
Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку
10:43 05.10.2026 (обновлено: 10:53 05.10.2026)