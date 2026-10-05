Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261005/krymskiy-most---obstanovka-utrom-v-ponedelnik-1159947778.html
Крымский мост - обстановка утром в понедельник
Крымский мост - обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Крымский мост - обстановка утром в понедельник
На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T07:15
2026-10-05T07:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_95058aad257bbca81f9e5f1e2b7b580c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд по мосту также был свободен, движение не перекрывали.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/10/1156071795_1:0:1920:1439_1920x0_80_0_0_670acc5d4efef0b125bd03c5f631c7b5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост - обстановка утром в понедельник

Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда

07:15 05.10.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В течение ночи проезд по мосту также был свободен, движение не перекрывали.
На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
09:53В мире выросла средняя продолжительность жизни
09:40Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
09:2833 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
09:15Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
09:00Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
08:51Новости Крыма на утро 5 октября
08:43Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
08:25Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
08:19Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
08:15Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
08:01Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
07:47Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
07:31Выборы президента в Бразилии: кто лидирует
07:15Крымский мост - обстановка утром в понедельник
07:05ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
06:46У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
06:25Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
06:04Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
00:01Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Лента новостейМолния