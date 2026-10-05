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Крымский мост - обстановка утром в понедельник
Крымский мост - обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Крымский мост - обстановка утром в понедельник
На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T07:15
2026-10-05T07:15
2026-10-05T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд по мосту также был свободен, движение не перекрывали.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост - обстановка утром в понедельник
Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"По состоянию на 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В течение ночи проезд по мосту также был свободен, движение не перекрывали.
На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту
. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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