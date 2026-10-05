https://crimea.ria.ru/20261005/krymskiy-most---obstanovka-utrom-v-ponedelnik-1159947778.html

Крымский мост - обстановка утром в понедельник

Крымский мост - обстановка утром в понедельник - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Крымский мост - обстановка утром в понедельник

На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T07:15

2026-10-05T07:15

2026-10-05T07:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник проезд свободен в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи проезд по мосту также был свободен, движение не перекрывали.На днях были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма