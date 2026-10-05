https://crimea.ria.ru/20261005/krymskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-kubke-mira-po-tkhekvondo-1159958654.html

Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который проходил на днях в Казахстане. Крымчане выступали в составе сборной России. Об РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T13:56

2026-10-05T13:56

2026-10-05T13:56

новости крыма

крым

россия

спорт

единоборства

соревнования

награды

сергей аксенов

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159958898_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_880894e0d601d03a268efab32c860b5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который проходил на днях в Казахстане. Крымчане выступали в составе сборной России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Так, Надежда Скоромная (ветераны 45+) завоевала первое место в весовой категории 58 кг; первое место – командный туль; первое место – командный спарринг; второе место – туль. Татьяна Набокая (кадеты 12–13 лет) заняла второе место в весовой категории 33 кг, а Виктория Туркалова (взрослые 18–34 года) – третье место в весовой категории 50 кг.Артем Позиненко (юниоры 14–15 лет) завоевал первое место в командном спарринге и третье место в весовой категории 50 кг. Никита Тришков (взрослые 18–34 года) занял второе место в весовой категории 84 кг, а Никита Стародонкин (юниоры 14–15 лет) – второе место в весовой категории 45 кг.Аксенов пожелал крымским спортсменам новых достижений и побед.Ранее сообщалось, что три рекорда России по силовому экстриму установили спортсмены из Феодосии. До этого крымский силач Егор Сороколетов установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мираРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, россия, спорт, единоборства, соревнования, награды, сергей аксенов