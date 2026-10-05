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Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который проходил на днях в Казахстане. Крымчане выступали в составе сборной России. Об РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T13:56
2026-10-05T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который проходил на днях в Казахстане. Крымчане выступали в составе сборной России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Так, Надежда Скоромная (ветераны 45+) завоевала первое место в весовой категории 58 кг; первое место – командный туль; первое место – командный спарринг; второе место – туль. Татьяна Набокая (кадеты 12–13 лет) заняла второе место в весовой категории 33 кг, а Виктория Туркалова (взрослые 18–34 года) – третье место в весовой категории 50 кг.Артем Позиненко (юниоры 14–15 лет) завоевал первое место в командном спарринге и третье место в весовой категории 50 кг. Никита Тришков (взрослые 18–34 года) занял второе место в весовой категории 84 кг, а Никита Стародонкин (юниоры 14–15 лет) – второе место в весовой категории 45 кг.Аксенов пожелал крымским спортсменам новых достижений и побед.Ранее сообщалось, что три рекорда России по силовому экстриму установили спортсмены из Феодосии. До этого крымский силач Егор Сороколетов установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мираРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
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новости крыма, крым, россия, спорт, единоборства, соревнования, награды, сергей аксенов
Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

Крымские спортсмены в составе сборной РФ заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

13:56 05.10.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКрымские спортсмены, выступавшие в составе сборной России, заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ
Крымские спортсмены, выступавшие в составе сборной России, заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ, который проходил на днях в Казахстане. Крымчане выступали в составе сборной России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

"Турнир собрал 1200 сильнейших спортсменов из 23 стран. Наши земляки продемонстрировали отличную подготовку, мастерство и волю к победе", – подчеркнул глава Крыма.

Так, Надежда Скоромная (ветераны 45+) завоевала первое место в весовой категории 58 кг; первое место – командный туль; первое место – командный спарринг; второе место – туль. Татьяна Набокая (кадеты 12–13 лет) заняла второе место в весовой категории 33 кг, а Виктория Туркалова (взрослые 18–34 года) – третье место в весовой категории 50 кг.
Артем Позиненко (юниоры 14–15 лет) завоевал первое место в командном спарринге и третье место в весовой категории 50 кг. Никита Тришков (взрослые 18–34 года) занял второе место в весовой категории 84 кг, а Никита Стародонкин (юниоры 14–15 лет) – второе место в весовой категории 45 кг.
Аксенов пожелал крымским спортсменам новых достижений и побед.
Ранее сообщалось, что три рекорда России по силовому экстриму установили спортсмены из Феодосии. До этого крымский силач Егор Сороколетов установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники.
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