https://crimea.ria.ru/20261005/kak-moshenniki-obmanyvayut-rossiyan-pered-otopitelnym-sezonom-1159949068.html

Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном

Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном

В преддверии отопительного сезона аферисты используют ряд схем для обмана россиян, в том числе под предлогом "подтверждения заявки" на подключение отопления или РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T08:15

2026-10-05T08:15

2026-10-05T08:15

мошенничество

россия

новости

отопительный сезон

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В преддверии отопительного сезона аферисты используют ряд схем для обмана россиян, в том числе под предлогом "подтверждения заявки" на подключение отопления или "визита мастера". Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко"Мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Человеку могут сообщить, что нужно "подтвердить заявку" на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик или узнать задолженность, оформить перерасчет", - цитирует парламентария РИА Новости.Иногда злоумышленники для убедительности называют адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят самое главное - код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение.Не следует также переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и устанавливать приложения по просьбе звонящего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД России назвали главное правило защиты от мошенниковДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, новости, отопительный сезон, кибербезопасность, киберпреступность