https://crimea.ria.ru/20261005/kak-moshenniki-obmanyvayut-rossiyan-pered-otopitelnym-sezonom-1159949068.html
Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
В преддверии отопительного сезона аферисты используют ряд схем для обмана россиян, в том числе под предлогом "подтверждения заявки" на подключение отопления или РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:15
2026-10-05T08:15
2026-10-05T08:15
мошенничество
россия
новости
отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В преддверии отопительного сезона аферисты используют ряд схем для обмана россиян, в том числе под предлогом "подтверждения заявки" на подключение отопления или "визита мастера". Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко"Мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Человеку могут сообщить, что нужно "подтвердить заявку" на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик или узнать задолженность, оформить перерасчет", - цитирует парламентария РИА Новости.Иногда злоумышленники для убедительности называют адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят самое главное - код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение.Не следует также переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и устанавливать приложения по просьбе звонящего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД России назвали главное правило защиты от мошенниковДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
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мошенничество, россия, новости, отопительный сезон, кибербезопасность, киберпреступность
Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
Фейковые долги и визит "мастера" – мошенники атакуют россиян перед отопительным сезоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В преддверии отопительного сезона аферисты используют ряд схем для обмана россиян, в том числе под предлогом "подтверждения заявки" на подключение отопления или "визита мастера". Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко
"Мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Человеку могут сообщить, что нужно "подтвердить заявку" на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик или узнать задолженность, оформить перерасчет", - цитирует парламентария РИА Новости.
Иногда злоумышленники для убедительности называют адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят самое главное - код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение.
Аксененко напомнил, что запуск отопления, визит специалиста или перерасчет коммунальных платежей не требуют кодов из СМС. Если возникает сомнение, разговор лучше завершить и самостоятельно уточнить информацию. Депутат советует найти телефон своей управляющей или ресурсоснабжающей организации в квитанции, ГИС ЖКХ или на официальном сайте и позвонить.
Не следует также переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и устанавливать приложения по просьбе звонящего.
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