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Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
Грядущая зима в Крыму обещает быть более влажной, чем обычно, и местами теплее нормы в связи с глобальными погодными процессами под влиянием климатического... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Грядущая зима в Крыму обещает быть более влажной, чем обычно, и местами теплее нормы в связи с глобальными погодными процессами под влиянием климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, в мире происходят глобальные погодные и климатическими процессы и грядущей зимой они продолжатся.Он высказал уверенность в том, что по Крыму не ударят такие изменения погодных параметров, как это может ожидать, например, Западную Сибирь в рамках прогнозов, и в целом зима 2027 в Крыму ожидается более мягкая и более влажная.Так или иначе, волноваться о наполняемости крымских водохранилищ в 2027 году не приходится, считает Вахрушев.При этом общий объем осадков в Крыму зимой может остаться в пределах нормы или быть чуть выше, сказал Вахрушев. Также чуть выше может быть и температура этой зимой в некоторых районах Крыма, добавил он.Ранее своим прогнозом относительно грядущей зимы на большей части России в интервью РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгодаСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеГорячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета
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игорь вахрушев, мнения, климат, эль-ниньо, крым
Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
Эль-Ниньо сделает грядущую зиму в Крыму более влажной и теплой – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
Грядущая зима в Крыму обещает быть более влажной, чем обычно, и местами теплее нормы в связи с глобальными погодными процессами под влиянием климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане. Об этом РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, в мире происходят глобальные погодные и климатическими процессы и грядущей зимой они продолжатся.
"Климатологи отмечают сильную активность Эль-Ниньо. Это циркуляция в Тихом океане определенным образом, которая влияет на весь глобальный климат. Естественно, Крым как часть глобальной климатической циркуляции будет подвержен этим закономерностям", – выразил мнение эксперт.
Он высказал уверенность в том, что по Крыму не ударят такие изменения погодных параметров, как это может ожидать, например, Западную Сибирь в рамках прогнозов, и в целом зима 2027 в Крыму ожидается более мягкая и более влажная.
"Зима ожидается более влажная, потому что все эти климатические изменения принесут больше осадков. Будут это твердые осадки в виде снега, местами града, ливневые осадки или обложные – говорить пока рано", – сказал спикер.
Так или иначе, волноваться о наполняемости крымских водохранилищ в 2027 году не приходится, считает Вахрушев.
"Если говорить о наполняемости наших водохранилищ на 2027 год и будущий туристический сезон – пока по прогнозам этой проблемы в принципе нет: наполняемость наших водохранилищ будет достаточной", – добавил специалист.
При этом общий объем осадков в Крыму зимой может остаться в пределах нормы или быть чуть выше, сказал Вахрушев. Также чуть выше может быть и температура этой зимой в некоторых районах Крыма, добавил он.
"Есть несколько цифровых моделей. В целом по зиме – это климатическая норма по температуре, и может быть чуть теплее местами, на градус где-то", – подытожил спикер.
Ранее своим прогнозом относительно грядущей зимы на большей части России в интервью РИА Новости поделился
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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