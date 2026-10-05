https://crimea.ria.ru/20261005/kak-el-nino-povliyaet-na-pogodu-zimoy-v-krymu-1159743827.html

Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму

Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму

Грядущая зима в Крыму обещает быть более влажной, чем обычно, и местами теплее нормы в связи с глобальными погодными процессами под влиянием климатического... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T07:47

2026-10-05T07:47

2026-10-05T07:47

игорь вахрушев

мнения

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Грядущая зима в Крыму обещает быть более влажной, чем обычно, и местами теплее нормы в связи с глобальными погодными процессами под влиянием климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, в мире происходят глобальные погодные и климатическими процессы и грядущей зимой они продолжатся.Он высказал уверенность в том, что по Крыму не ударят такие изменения погодных параметров, как это может ожидать, например, Западную Сибирь в рамках прогнозов, и в целом зима 2027 в Крыму ожидается более мягкая и более влажная.Так или иначе, волноваться о наполняемости крымских водохранилищ в 2027 году не приходится, считает Вахрушев.При этом общий объем осадков в Крыму зимой может остаться в пределах нормы или быть чуть выше, сказал Вахрушев. Также чуть выше может быть и температура этой зимой в некоторых районах Крыма, добавил он.Ранее своим прогнозом относительно грядущей зимы на большей части России в интервью РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгодаСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеГорячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета

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игорь вахрушев, мнения, климат, эль-ниньо, крым