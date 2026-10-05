https://crimea.ria.ru/20261005/evropa-ochen-dorogo-zaplatit-za-blizhayshuyu-zimu--ekspert-1159957226.html

Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт

Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт

Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T22:09

2026-10-05T22:09

2026-10-05T22:09

европа

политика

мнения

газ

россия

сжиженный природный газ (спг)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".По мнению Громова, это не говорит о том, что Европа "замерзнет" предстоящей зимой. Однако расходы на энергоресурсы для ЕС значительно превысят уровень прошлого года.Но даже в этой ситуации Европа вряд ли пойдет на пролонгацию поставок российского сжиженного природного газа, от импорта которого она обязалась отказаться с 1 января 2027 года."Политический курс Европы не меняется, даже несмотря на то, что там меняются политики. Российский газ из Европы ушел, и я не вижу предпосылок к его возвращению", - пояснил аналитик.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% - это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, политика, мнения, газ, россия, сжиженный природный газ (спг)