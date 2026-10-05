https://crimea.ria.ru/20261005/evropa-ochen-dorogo-zaplatit-za-blizhayshuyu-zimu--ekspert-1159957226.html
Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T22:09
2026-10-05T22:09
2026-10-05T22:09
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".По мнению Громова, это не говорит о том, что Европа "замерзнет" предстоящей зимой. Однако расходы на энергоресурсы для ЕС значительно превысят уровень прошлого года.Но даже в этой ситуации Европа вряд ли пойдет на пролонгацию поставок российского сжиженного природного газа, от импорта которого она обязалась отказаться с 1 января 2027 года."Политический курс Европы не меняется, даже несмотря на то, что там меняются политики. Российский газ из Европы ушел, и я не вижу предпосылок к его возвращению", - пояснил аналитик.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% - это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, политика, мнения, газ, россия, сжиженный природный газ (спг)
Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
Зима очень сильно ударит по европейской промышленности и кошелькам граждан – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Европа вступает в комплексный энергетический кризис, ее промышленности и рядовым гражданам придется очень дорого платить за энергоресурсы предстоящей зимой. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
"Европа вступает в комплексный энергетический кризис. Есть проблемы с дизельным топливом, надвигаются проблемы с газом… Европейская экономика будет проживать осенне-зимний отопительный период с очень высокими ценами на газ, которые затронут и население, и промышленность, которая и так не выдерживает конкуренции с США и Китаем. С экономической точки зрения Европе придется очень дорого платить за ближайшую зиму", – сказал эксперт.
По мнению Громова, это не говорит о том, что Европа "замерзнет" предстоящей зимой. Однако расходы на энергоресурсы для ЕС значительно превысят уровень прошлого года.
Но даже в этой ситуации Европа вряд ли пойдет на пролонгацию поставок российского сжиженного природного газа, от импорта которого она обязалась отказаться с 1 января 2027 года.
"Политический курс Европы не меняется, даже несмотря на то, что там меняются политики. Российский газ из Европы ушел, и я не вижу предпосылок к его возвращению", - пояснил аналитик.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% - это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.
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