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Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
В понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:19
2026-10-05T08:19
2026-10-05T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, это необходимо для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Восстановление стабильной подачи электроэнергии потребителям ведутся круглосуточно.1 и 2 ноября Крым был частично обесточен из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
В Крыму сохраняются перебои с электричеством - Крымэнерго