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Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
В понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:19
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По информации предприятия, это необходимо для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети. Восстановление стабильной подачи электроэнергии потребителям ведутся круглосуточно.1 и 2 ноября Крым был частично обесточен из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электричество
Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются

В Крыму сохраняются перебои с электричеством - Крымэнерго

08:19 05.10.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму по-прежнему сохраняются перебои с электричеством. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, это необходимо для проведения ремонтных работ и снятия перегрузки сети.
Восстановление стабильной подачи электроэнергии потребителям ведутся круглосуточно.
1 и 2 ноября Крым был частично обесточен из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.
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КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектричество
 
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