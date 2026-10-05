Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/eks-mera-sochi-prigovorili-k-15-godam-kolonii-za-vzyatochnichestvo-1159954187.html
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:27
2026-10-05T12:35
новости
взятка
коррупция
растрата
сочи
алексей копайгородский
приговор
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159954577_368:45:832:306_1920x0_80_0_0_fe9a0e62d26e756b7b4b7e0bfe600c9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Копайгородскому также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его награды "За заслуги перед Отечеством 2 степени".По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.Прокурор в прениях сторон просил назначить 21 год колонии.Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая 2024 года стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре 2024 года Копайгородский был арестован. Следствие предъявило ему подозрение по делу о растрате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментовГлава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиямиАрестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159954577_392:0:808:312_1920x0_80_0_0_6f04374a6580d8c8524ac4b0be1343b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, взятка, коррупция, растрата, сочи, алексей копайгородский, приговор
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество

Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии за взяточничество

12:27 05.10.2026 (обновлено: 12:35 05.10.2026)
 
© Пресс-служба Мещанского суда / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения бывшему мэру Сочи А. Копайгородскому
Избрание меры пресечения бывшему мэру Сочи А. Копайгородскому
© Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Копайгородского виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима", – огласила решение судья.
Копайгородскому также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его награды "За заслуги перед Отечеством 2 степени".
По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.
Прокурор в прениях сторон просил назначить 21 год колонии.
Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая 2024 года стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре 2024 года Копайгородский был арестован. Следствие предъявило ему подозрение по делу о растрате.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментов
Глава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиями
Арестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
 
НовостиВзяткаКоррупцияРастратаСочиАлексей КопайгородскийПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
13:45МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей
13:38В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
13:24Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
13:12В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
13:05Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике
12:55В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
12:43В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
12:27Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
12:25В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:17Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
12:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:02Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
11:49Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ
11:33ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%
11:20Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
11:08Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина
10:55ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
10:43Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
10:19На Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния