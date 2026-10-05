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Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:27
2026-10-05T12:27
2026-10-05T12:35
новости
взятка
коррупция
растрата
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алексей копайгородский
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Копайгородскому также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его награды "За заслуги перед Отечеством 2 степени".По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.Прокурор в прениях сторон просил назначить 21 год колонии.Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая 2024 года стало известно, что он уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. В сентябре 2024 года Копайгородский был арестован. Следствие предъявило ему подозрение по делу о растрате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала вице-мэра Сочи и глав двух городских департаментовГлава округа в Запорожской области задержан за злоупотребления полномочиямиАрестован замглавы Сочи - его подозревают в махинации на 400 миллионов
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новости, взятка, коррупция, растрата, сочи, алексей копайгородский, приговор
Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
12:27 05.10.2026 (обновлено: 12:35 05.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексей Копайгородского к 15 годам колонии общего режима по делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Копайгородского виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима", – огласила решение судья.
Копайгородскому также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его награды "За заслуги перед Отечеством 2 степени".
По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.
Прокурор в прениях сторон просил назначить 21 год колонии.
Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких на сумму около 1,6 миллиарда рублей.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. 14 мая 2024 года стало известно, что он уходит в отставку
в связи с переходом на новое место работы. В сентябре 2024 года Копайгородский был арестован
. Следствие предъявило ему подозрение по делу о растрате
.
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