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Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток
Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток
В Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:04
2026-10-05T14:04
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
леонид пасечник
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС."Тяжелые сутки для нашей республики: погибли три человека, еще двое ранены", – написал он.Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус, погиб мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе противник ударил по грузовому автомобилю, погиб водитель."За сутки под огнем противника оказались транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах.. Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 30 воздушных целей", – добавил Пасечник.Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимацииАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
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РИА Новости Крым
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96
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луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток

В ЛНР один подросток погиб и двое юношей ранены при украинской атаке на автомобиль

14:04 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Тяжелые сутки для нашей республики: погибли три человека, еще двое ранены", – написал он.

По информации Пасечника, в районе пгт Чернухино Перевальского муниципального округа украинские боевики ударили по легковому автомобилю, в котором ехала молодежь. От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Двое юношей 19 и 17 лет пострадали, их госпитализировали.

Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус, погиб мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе противник ударил по грузовому автомобилю, погиб водитель.
"За сутки под огнем противника оказались транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах.. Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 30 воздушных целей", – добавил Пасечник.
Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Атаки ВСУЛеонид ПасечникПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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