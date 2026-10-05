https://crimea.ria.ru/20261005/dron-udaril-po-mashine-s-molodezhyu-v-lnr-pogibla-devochka-podrostok-1159959489.html

Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток

Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток

В Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T14:04

2026-10-05T14:04

2026-10-05T14:04

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

леонид пасечник

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС."Тяжелые сутки для нашей республики: погибли три человека, еще двое ранены", – написал он.Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус, погиб мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе противник ударил по грузовому автомобилю, погиб водитель."За сутки под огнем противника оказались транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах.. Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 30 воздушных целей", – добавил Пасечник.Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимацииАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), атаки всу, леонид пасечник, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво