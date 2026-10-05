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Для России и Китая: о чем ученые из Крыма договорились в КНР
Для России и Китая: о чем ученые из Крыма договорились в КНР - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Для России и Китая: о чем ученые из Крыма договорились в КНР
В Крыму готовятся запустить совместное российско-китайское производство эфиромасличных и лекарственных культур для дальнейшего использования в медицине. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T21:23
2026-10-05T21:23
2026-10-05T21:23
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Что в Крыму будут производить по договоренности с КНР
Что в Крыму будут производить по договоренности с КНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся запустить совместное российско-китайское производство эфиромасличных и лекарственных культур для дальнейшего использования в медицине.Разрабатывается необходимая международная законодательная база, которая определит в том числе логистику и объемы продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.По словам Дидович, соответствующие договоренности были достигнуты во время поездки крымской делегации в Китай в сентябре."У нас состоялась встреча с председателем Союза содействия производству и коммерциализации по направлению сельскохозяйственной продукции. Это очень мощная организация, которая включает более 200 предпринимателей производства продуктов – от специй и трав до фруктов, мяса, молока и так далее. И большой интерес у них вызвала та информация, которую Владимир Степанович Паштецкий, наш руководитель делегации, докладывал в качестве презентации о разработках института", – рассказала спикер.Речь о выращивании эфиромасличных культур и производстве масел для использования не только в пищевых целях, но и в косметологии и медицине, в частности из черного тмина, уточнила она.По ее словам, от крымских ученых китайцы узнали не только о масле черного тмина как и о лекарственном направлении, но также и о маслах рыжика и расторопши, то есть о всех тех масличных культурах, которые можно использовать в лекарственных целях.7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма"Очень много было уделено вниманию лекарственному эфиромасличному направлению, и был достигнут такой результат – подготовлен проект, где четко прописано, какие культуры, в каком количестве и как наше учреждение готово в рамках сотрудничества по наработке этого масла (производить – ред.)", – сказала гостья эфира.По ее словам, проект предполагает совместное производство лекарственных масел для России и Китая, причем китайские партнеры готовы предоставить оборудование – технику для переработки и присадки.Сейчас под этот проект, по словам Дидович, готовится соответствующая международная законодательная база."Мы прорабатываем международную законодательную базу для того, чтобы это все узаконить, правильно расписать логистические пути: где и что будет проходить и в каком количестве", – подытожила эксперт.Что выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйстваДелегация "НИИСХ Крыма" во главе с директором учреждения, член-корреспондентом РАН Владимиром Паштецким посетила с рабочим визитом Китай с целью развития сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники".Стороны обсудили вопросы организации платформы для совместных научно-исследовательских работ, демонстрации и апробации технологий, решения отраслевых проблем, создания демонстрационной базы и обмена агротехнологиями, в частности передовыми сельскохозяйственными технологиями и техникой. Кроме того, речь шла о реализации проекта промышленного производства микробных препаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуостроваВ Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных маселКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур
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новости, новости крыма, крым, россия, китай, сотрудничество, медицина, эфиромасличные культуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму готовятся запустить совместное российско-китайское производство эфиромасличных и лекарственных культур для дальнейшего использования в медицине.
Разрабатывается необходимая международная законодательная база, которая определит в том числе логистику и объемы продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
По словам Дидович, соответствующие договоренности были достигнуты во время поездки крымской делегации в Китай в сентябре.
"У нас состоялась встреча с председателем Союза содействия производству и коммерциализации по направлению сельскохозяйственной продукции. Это очень мощная организация, которая включает более 200 предпринимателей производства продуктов – от специй и трав до фруктов, мяса, молока и так далее. И большой интерес у них вызвала та информация, которую Владимир Степанович Паштецкий, наш руководитель делегации, докладывал в качестве презентации о разработках института", – рассказала спикер.
Речь о выращивании эфиромасличных культур и производстве масел для использования не только в пищевых целях, но и в косметологии и медицине, в частности из черного тмина, уточнила она.
"Наши общие работы, партнерство касалось эфиромасличных лекарственных растений, выращивания черного тмина, потому что культура уникальна, и они тоже его выращивают. Но немножко он отличается от нашего по компонентному составу семян. У них более пищевое направление, а у нас пищевое тоже есть, но есть и лекарственное. Они пробовали, но пока у них это плохо получилось. И вот на этом были сосредоточено наши общение, нужна наша методическая помощь", – поделилась собеседница.
По ее словам, от крымских ученых китайцы узнали не только о масле черного тмина как и о лекарственном направлении, но также и о маслах рыжика и расторопши, то есть о всех тех масличных культурах, которые можно использовать в лекарственных целях.
"Очень много было уделено вниманию лекарственному эфиромасличному направлению, и был достигнут такой результат – подготовлен проект, где четко прописано, какие культуры, в каком количестве и как наше учреждение готово в рамках сотрудничества по наработке этого масла (производить – ред.)", – сказала гостья эфира.
По ее словам, проект предполагает совместное производство лекарственных масел для России и Китая, причем китайские партнеры готовы предоставить оборудование – технику для переработки и присадки.
"Возможно, они не смогут сейчас выращивать такое количество этих культур, чтобы получить масла. А институт, имея 6 000 гектаров земли, знает технологии, и качество этих культур высокое в наших условиях крымских. И как раз на переговорах обсуждали вопросы: сколько масла, как это все сделать, как переработать. То есть это совместное производство и для России, и для Китая, это не будет одно направление", – сказала специалист.
Сейчас под этот проект, по словам Дидович, готовится соответствующая международная законодательная база.
"Мы прорабатываем международную законодательную базу для того, чтобы это все узаконить, правильно расписать логистические пути: где и что будет проходить и в каком количестве", – подытожила эксперт.
Делегация "НИИСХ Крыма" во главе с директором учреждения, член-корреспондентом РАН Владимиром Паштецким посетила с рабочим визитом Китай с целью развития сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники".
Стороны обсудили вопросы организации платформы для совместных научно-исследовательских работ, демонстрации и апробации технологий, решения отраслевых проблем, создания демонстрационной базы и обмена агротехнологиями, в частности передовыми сельскохозяйственными технологиями и техникой. Кроме того, речь шла о реализации проекта промышленного производства микробных препаратов.
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