Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
В Симферополе для музея святителя Луки Крымского подготовят новое помещение
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей святителя Луки в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии со ссылкой на итоги рабочего совещания под руководством митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.
"Отдельно рассматривались вопросы реставрации дома святителя Луки с учетом его охранного статуса, а также временного размещения музейной экспозиции, фондов и научного сектора на период реконструкции", – говорится в сообщении.
© Крымская епархияРабочее совещание, посвящённое вопросам реставрации Свято-Троицкой женской обители к 150-летию со дня рождения святителя Луки
© Крымская епархия
Рабочее совещание, посвящённое вопросам реставрации Свято-Троицкой женской обители к 150-летию со дня рождения святителя Луки
Музей святителя Луки Крымского открылся в Симферополе 11 июня 2003 года. Первоначально основу экспозиции составляли личные вещи святителя Луки, переданные его внучатой племянницей и ее супругом. В дальнейшем музей пополнялся экспонатами из различных источников, большинство из которых передавались безвозмездно.
Ранее сообщалось, что в 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.
В Симферополе начинается комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.
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