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Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T11:20
2026-10-05T11:20
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
симферополь
симферопольская и крымская епархия
тихон шевкунов
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии со ссылкой на итоги рабочего совещания под руководством митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.Музей святителя Луки Крымского открылся в Симферополе 11 июня 2003 года. Первоначально основу экспозиции составляли личные вещи святителя Луки, переданные его внучатой племянницей и ее супругом. В дальнейшем музей пополнялся экспонатами из различных источников, большинство из которых передавались безвозмездно.Ранее сообщалось, что в 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.В Симферополе начинается комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квартал Святителя Луки" изменит центр СимферополяВ Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. ЛукиВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), симферополь, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов, религия, православие, рпц (русская православная церковь), новости крыма
Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе

В Симферополе для музея святителя Луки Крымского подготовят новое помещение

11:20 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей святителя Луки в Симферополе
Музей святителя Луки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии со ссылкой на итоги рабочего совещания под руководством митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.
"Отдельно рассматривались вопросы реставрации дома святителя Луки с учетом его охранного статуса, а также временного размещения музейной экспозиции, фондов и научного сектора на период реконструкции", – говорится в сообщении.
© Крымская епархияРабочее совещание, посвящённое вопросам реставрации Свято-Троицкой женской обители к 150-летию со дня рождения святителя Луки
Рабочее совещание, посвящённое вопросам реставрации Свято-Троицкой женской обители к 150-летию со дня рождения святителя Луки
© Крымская епархия
Рабочее совещание, посвящённое вопросам реставрации Свято-Троицкой женской обители к 150-летию со дня рождения святителя Луки
Музей святителя Луки Крымского открылся в Симферополе 11 июня 2003 года. Первоначально основу экспозиции составляли личные вещи святителя Луки, переданные его внучатой племянницей и ее супругом. В дальнейшем музей пополнялся экспонатами из различных источников, большинство из которых передавались безвозмездно.
Ранее сообщалось, что в 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.
В Симферополе начинается комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.
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В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
 
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)СимферопольСимферопольская и Крымская епархияТихон ШевкуновРелигияПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)Новости Крыма
 
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