https://crimea.ria.ru/20261005/dlya-muzeya-svyatitelya-luki-podgotovyat-novoe-pomeschenie-v-simferopole-1159952874.html

Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе

Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе

В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T11:20

2026-10-05T11:20

2026-10-05T11:20

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

симферополь

симферопольская и крымская епархия

тихон шевкунов

религия

православие

рпц (русская православная церковь)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе подготовят новое помещение для музея святителя Луки Крымского. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии со ссылкой на итоги рабочего совещания под руководством митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.Музей переедет в здание на улице Курчатова, 1. Там будут обустроены помещения для постоянной и временных экспозиций, конференц-зала и мемориальной комнаты святого исповедника.Музей святителя Луки Крымского открылся в Симферополе 11 июня 2003 года. Первоначально основу экспозиции составляли личные вещи святителя Луки, переданные его внучатой племянницей и ее супругом. В дальнейшем музей пополнялся экспонатами из различных источников, большинство из которых передавались безвозмездно.Ранее сообщалось, что в 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.В Симферополе начинается комплексная реставрация Свято-Троицкого женского монастыря, в котором почивают мощи святителя. На время работ мощи будут перенесены в Александро-Невский кафедральный собор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квартал Святителя Луки" изменит центр СимферополяВ Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. ЛукиВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), симферополь, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов, религия, православие, рпц (русская православная церковь), новости крыма