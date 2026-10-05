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Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света
Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света
Более полусотни улиц Судака и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T21:37
2026-10-05T21:37
новости крыма
крым
судак
кирилл чебышев
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Судака и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.В частности, света в указанный период не будет на территории Арт-кластера "Таврида", Арт-Море, в селах Миндальное, Богатовка, Солнечная Долина и Лесное.В Судаке будут обесточены улицы Коммунальная, Восточное шоссе, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская, Умер Адаманова, Тополинная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Заречная, Инициативных, Уральская, Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Яблоневая, Пушкина, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, Чалаш-Смаил, Мамеди, Сейтосмана Исаева, Авдет, Восточное шоссе, Джами, Челеби Джихан, Сейт Оглы Сейдамета, Склонная, Нижняя, Феодоссийское шоссе, Аджибей, Айбатлы, Шоссе туристов, Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, музей Крепость, школа №4, Судакское подразделение компании "Крымгазсети", база МЧС, ретранслятор, товарищество собственников недвижимости "Ветеран", туристско-оздоровительный комплекс "Судак", гостиница "Солдайя", гостиница "Бастион", жилищно-строительный кооператив "Уфук", район Алчак, переулки Кузнечный и Серный.В селе Дачное – улицы Миндальная, Десантная, Горная, Придорожная, квартал Бакаташ переулки Горный и Скалистый, школа села Дачное, СПК "Сурож", СОТ "Лесная Поляна".В понедельник Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях, сообщали на предприятии "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости крыма, крым, судак, кирилл чебышев, электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света

Судак и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света

21:37 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Судака и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.
"6 октября в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать электроэнергия", – написал Чебышев в своем канале в МАКС.
В частности, света в указанный период не будет на территории Арт-кластера "Таврида", Арт-Море, в селах Миндальное, Богатовка, Солнечная Долина и Лесное.
В Судаке будут обесточены улицы Коммунальная, Восточное шоссе, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская, Умер Адаманова, Тополинная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Заречная, Инициативных, Уральская, Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Яблоневая, Пушкина, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, Чалаш-Смаил, Мамеди, Сейтосмана Исаева, Авдет, Восточное шоссе, Джами, Челеби Джихан, Сейт Оглы Сейдамета, Склонная, Нижняя, Феодоссийское шоссе, Аджибей, Айбатлы, Шоссе туристов, Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, музей Крепость, школа №4, Судакское подразделение компании "Крымгазсети", база МЧС, ретранслятор, товарищество собственников недвижимости "Ветеран", туристско-оздоровительный комплекс "Судак", гостиница "Солдайя", гостиница "Бастион", жилищно-строительный кооператив "Уфук", район Алчак, переулки Кузнечный и Серный.
В селе Дачное – улицы Миндальная, Десантная, Горная, Придорожная, квартал Бакаташ переулки Горный и Скалистый, школа села Дачное, СПК "Сурож", СОТ "Лесная Поляна".
В понедельник Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях, сообщали на предприятии "Севастопольэнерго".
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Новости КрымаКрымСудакКирилл ЧебышевЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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