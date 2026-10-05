https://crimea.ria.ru/20261005/chast-yugo-vostochnogo-kryma-vo-vtornik-ostanetsya-bez-sveta-1159973093.html

Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света

Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света

Более полусотни улиц Судака и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T21:37

2026-10-05T21:37

2026-10-05T21:37

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кирилл чебышев

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Судака и часть юго-восточного Крыма во вторник останутся без света из-за работ на сетях. Об этом сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.В частности, света в указанный период не будет на территории Арт-кластера "Таврида", Арт-Море, в селах Миндальное, Богатовка, Солнечная Долина и Лесное.В Судаке будут обесточены улицы Коммунальная, Восточное шоссе, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская, Умер Адаманова, Тополинная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Заречная, Инициативных, Уральская, Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, Яблоневая, Пушкина, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, Чалаш-Смаил, Мамеди, Сейтосмана Исаева, Авдет, Восточное шоссе, Джами, Челеби Джихан, Сейт Оглы Сейдамета, Склонная, Нижняя, Феодоссийское шоссе, Аджибей, Айбатлы, Шоссе туристов, Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, музей Крепость, школа №4, Судакское подразделение компании "Крымгазсети", база МЧС, ретранслятор, товарищество собственников недвижимости "Ветеран", туристско-оздоровительный комплекс "Судак", гостиница "Солдайя", гостиница "Бастион", жилищно-строительный кооператив "Уфук", район Алчак, переулки Кузнечный и Серный.В селе Дачное – улицы Миндальная, Десантная, Горная, Придорожная, квартал Бакаташ переулки Горный и Скалистый, школа села Дачное, СПК "Сурож", СОТ "Лесная Поляна".В понедельник Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях, сообщали на предприятии "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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