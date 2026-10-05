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Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
Подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:15
2026-10-05T14:15
экономика
россия
бюджет
антон силуанов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.Одним из факторов устойчивости Силуанов назвал снижение зависимости доходов от нефтяной конъюнктуры.Кроме того, запланированные в федеральном бюджете объемы финансирования ВС РФ полностью обеспечивают потребности армии и модернизации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подчеркнул Антон Силуанов."Объемы финансирования Вооруженных сил отработаны с силовыми ведомствами, запланированные в бюджете ресурсы обеспечивают потребности армии в вооружении, технике, а также поддержку семей, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил министр.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Также Путин отмечал, что темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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экономика, россия, бюджет, антон силуанов, новости, минфин россии
Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов

Подготовленный бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов

14:15 05.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Подготовленный на ближайшие три года бюджет России устойчив к любым сценариям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Одним из факторов устойчивости Силуанов назвал снижение зависимости доходов от нефтяной конъюнктуры.
"Подготовленный проект бюджета устойчив к любым сценариям. <...> Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. То есть мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается", - сказал он.
Кроме того, запланированные в федеральном бюджете объемы финансирования ВС РФ полностью обеспечивают потребности армии и модернизации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подчеркнул Антон Силуанов.
"Объемы финансирования Вооруженных сил отработаны с силовыми ведомствами, запланированные в бюджете ресурсы обеспечивают потребности армии в вооружении, технике, а также поддержку семей, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил министр.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Также Путин отмечал, что темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить.
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ЭкономикаРоссияБюджетАнтон СилуановНовостиМинфин России
 
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