https://crimea.ria.ru/20261005/bolee-400-tysyach-zhiteley-dnr-ostayutsya-bez-sveta-posle-ataki-vsu-1159951537.html

Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ

Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ

Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T10:01

2026-10-05T10:01

2026-10-05T10:01

денис пушилин

атаки всу

донецкая народная республика (днр)

отключение электроэнергии

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3f9a6d12cd769d2f253900a2c45720c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".В ночь на воскресенье территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ранее глава правительства ДНР Андрей Чертков. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, атаки всу, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости