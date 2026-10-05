Рейтинг@Mail.ru
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/bolee-400-tysyach-zhiteley-dnr-ostayutsya-bez-sveta-posle-ataki-vsu-1159951537.html
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:01
2026-10-05T10:01
денис пушилин
атаки всу
донецкая народная республика (днр)
отключение электроэнергии
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3f9a6d12cd769d2f253900a2c45720c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".В ночь на воскресенье территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ранее глава правительства ДНР Андрей Чертков. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_e3949a801a8072a33bfe5bc79a41278e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, атаки всу, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ

В ДНР 420 тысяч человек остаются без света после вражеской ночной атаки – Пушилин

10:01 05.10.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиния электропередачи Джанкой – Мелитополь
Линия электропередачи Джанкой – Мелитополь
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".
В ночь на воскресенье территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ранее глава правительства ДНР Андрей Чертков. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.
"На утро в моменте можем говорить, что пока без света еще находятся порядка 420 тысяч абонентов. Энергетики продолжают работу", - сказал Пушилин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Денис ПушилинАтаки ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Отключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
13:45МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей
13:38В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
13:24Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
13:12В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
13:05Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике
12:55В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
12:43В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
12:27Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
12:25В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:17Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
12:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:02Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
11:49Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ
11:33ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%
11:20Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
11:08Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина
10:55ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
10:43Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
10:19На Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния