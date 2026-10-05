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Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:01
2026-10-05T10:01
2026-10-05T10:01
денис пушилин
атаки всу
донецкая народная республика (днр)
отключение электроэнергии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около 420 тысяч абонентов остаются без света в Донецкой Народной Республике после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин информационной службе "Вести".В ночь на воскресенье территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил ранее глава правительства ДНР Андрей Чертков. Также отмечались перебои с водой и мобильной связью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, атаки всу, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости
Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
В ДНР 420 тысяч человек остаются без света после вражеской ночной атаки – Пушилин